巴黎奧運美國游泳代表隊 加州泳將再領風騷

每次奧林匹克運動會舉辦時，全球的運動迷對加州 游泳選手之多再度感到震驚。這次的巴黎奧運 ，美國人民又可以看到許多加州傑出泳將為美國勇奪獎牌。

美國的游泳項目代表隊的隊員中，身分的差異相當大。有些選手是新秀，還是中學生。有的年齡不小，而且已經擁有許多奧運獎牌。有些還是未經世事的少年人，有些已在專業領域頗有成就。但他們中很多有共個通之處：都是在同一個區域訓練出來的：北加州的灣區。本周他們在北卡州的洛麗市(Raleigh)集訓，下周前往克羅埃西亞(Croatia)參加第二個集訓營，接著他們就會抵達巴黎參加激烈的競賽。

柏克萊加大 游泳與跳水運動總監德登(Director Dave Durden)指出，普通的游泳競賽很少在電視上轉播，所以多數人不知道泳壇的現狀，但奧運的游泳項目是非常熱門的，每四年一次的奧運，讓一般國民可以盡情地在電視上欣賞游泳高手的搏浪神技，娛樂價值非常高，也激勵了兒童與青少年的興趣。

在德登指導下在柏克萊受訓的泳將中，有六人晉入美國的巴黎奧運代表隊。赫斯基(Torri Huske)是代表隊中唯一在史丹福受訓的美國選手。另外還有幾名其他國家的代表隊員，是在柏克萊加大和史丹佛福受訓出來的。灣區的傑出游泳選手，幾乎都是來自柏克萊加大和史丹福。

在上屆的東京奧運中，赫斯基在女子100米蝶式中，以0.01秒之差失去銅牌。上屆奧運後，赫斯基成為史丹福的新生，不過史丹福的泳池景象已經大不相同，傳奇女將萊德基(Katie Ledecky)已經搬到佛州，兩度金牌得主曼紐爾(Simone Manuel)以及新秀史密斯(Regan Smith)則已搬到德州。

但赫斯基到達史丹福彷彿如魚得水，她說史丹福就是她的家。為了巴黎奧運她休學一年，但仍在校園裡訓練，她將在100米自由式與100米蝶式兩項中為美國爭光。

在柏克萊加大的游泳池，老將默菲(Ryan Murphy)和威特齊(Abbey Weitzeil)都將第三度代表美國。默菲是仰式高手，已經得過四面金牌，雖然29歲的年紀有點大，但他表示比年輕的時候更機智。另一位仰式高手瓊斯(Keaton Jones)是後起之秀，19歲的他是柏克萊加大的大二學生。

威特齊在4x100自由式接力中取得一席，她所帶領的兩位柏克萊加大學妹，要到2025年才入學。萬斯汀(Claire Weinstein)會在100米自由式出賽，謝寇爾(Alex Shackell)則會替美國游200米蝶式。謝寇爾的哥哥阿倫(Aaron Shackell)也是美國隊的一員，但他已從柏克萊加大轉到德州大學。從以上的選手情況來判斷，灣區仍將是傑出泳將的富饒生產管道。