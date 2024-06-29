我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

用完漱口水之後還要用清水？牙醫指3大常見迷思

鋼琴王子李雲迪同框任正非 嫖娼風波後首在中國亮相

逾91萬加州人飲用水不符標準 154萬人供水系統瀕臨故障

編譯胡立宗／綜合報導
加州2012年已將「乾淨安全的飲用水」視為基本人權。（Pexels）
加州2012年已將「乾淨安全的飲用水」視為基本人權。（Pexels）

加州2012年率先承認「乾淨安全的飲用水」為基本人權，雖然目前已有98%的加州人得以使用合乎標準的飲水，但加州水資源管理委員會（State Water Resources Control Board）的最新年報卻顯示，2024年1月1日仍有91萬3000人的飲水品質低於標準，還有154萬人的供水系統瀕臨故障。

雖然飲水品質不良的人數現在已經降到77萬1000人，供水系統可能故障的人數卻增加至180萬人，其中依靠地下水的中央山谷（Central Valley）與中部海岸區最為嚴重。因此，洛杉磯加大水權研究室（Human Right to Water Solutions Lab）主任、也是管理委員會成員的Greg Pierce才說，事情很簡單，「加州需要說到做到」。

CalMatters報導，水資源管理委員會列管的故障系統，平均都在380座至400座之間，除了少數年份，故障名單都是只加不減，而且抽取地下水的井，水質還不歸政府管，因此，水裡含有化學物質、細菌、味道不佳的情況一直都有。

倡議組織Community Water Center的政策與法律負責人Kyle Jones認為，「這點在道德上一點都說不過去」，一個聲稱飲水是基本人權的州，卻沒辦法保證每個人都能喝到乾淨的水。然而，要讓所有系統都正常運作，卻是一大筆開銷，最初預估五年間要投入159億元，但隨著通貨膨脹，費用還會繼續增加。

管理委員會表示，它們能夠分擔其中的20億元，剩下的139億元就要落到供水單位與水井的主人頭上了，很多水井只供數十人飲用，這筆開銷根本超出負擔；更何況全加州有問題的水井有14萬4000個之多。但是不改善，恐怕電影「Erin Brockovich」（永不妥協）的情境還會一再上演。

雖然，加州不是什麼事都沒做，畢竟2017年至2023年，有283個系統脫離了危險名單，占全部715個的42%，也新增了70萬人可以喝到乾淨的水，但倡議人士都認為，加州提升飲用水品質的行動還是太慢。 管理委員會的資深環境科學家Kristyn Abhold說，建設需要時間，不只是資金，還有規劃，以及施工計畫，還需要社區的同意，最後才能拿到許可。

只是，時間不等人，2021年估算的159億元，現在又增加了11億元，除了通貨膨脹，還有分析報告都偏向長期、高價的解決方案；再加上近年加州政府逐年擴大的預算赤字，倡議人士說，未來兩年能夠分到的經費只會更少，而且連州府官員都同意，供水預算經常是最先被砍的。因此，「乾淨安全的飲用水」的人權，不是每個加州人都有的，這件事還會持續好一陣子。

加州水資源管理委員會的最新年報顯示，仍有91萬3000人的飲水品質低於標準。（取...
加州水資源管理委員會的最新年報顯示，仍有91萬3000人的飲水品質低於標準。（取自水資源管理委員會官網）

加州 預算 通貨膨脹

上一則

正體漢字園遊會 闖關嚐台灣美食

下一則

中華文化夏令營 扯鈴、舞獅成果展

延伸閱讀

愛驢失蹤5年現身鹿群 加州飼主決讓牠自由、過最棒驢生

愛驢失蹤5年現身鹿群 加州飼主決讓牠自由、過最棒驢生
加州女開車上班竟遭飛機追撞 車成廢鐵她離奇僅受輕傷

加州女開車上班竟遭飛機追撞 車成廢鐵她離奇僅受輕傷
誰說炸熱狗難登大雅之堂 這些廚師要顛覆你的認知

誰說炸熱狗難登大雅之堂 這些廚師要顛覆你的認知
房價物價太高 搬離加州成退休選項

房價物價太高 搬離加州成退休選項
高氣壓西移 加州下周強大熱浪來襲

高氣壓西移 加州下周強大熱浪來襲

熱門新聞

灣區的一些中餐廳並不以服務見長，卻制定了相當高的服務費，收完之後還有小費選項。（取自Unsplash)

服務費再加小費 餐館帳單翻倍…華人火大：沒什麼服務

2024-06-27 14:20
加州聖伯納汀諾縣一名獨居女性的住家遭竊，讓她心生恐懼不敢回家，家屬公開監視器畫面，希望有人能幫忙指認竊賊。(翻攝監視器影片)

南加州獨居女性家中遭竊 歹徒做案手法精細讓她恐懼

2024-06-24 19:46
戴維斯在紐約時報廣場爭取爭取天體人士權益。(美聯社)

員工須一絲不掛 裸體書店徵求健美女CEO

2024-06-23 14:53
舊金山獨棟房僅開價48.8萬元。但是，幸運買家可能等到2053年才可進入房屋大門之內。(圖截取自Google Map街景)

房價300萬 舊金山這間獨棟屋僅開價48.8萬 原因出爐

2024-06-21 22:29
圖為FBI探員調查Andy Duong 住所。（記者劉先進╱攝影）

最年輕市長 曾無家可歸…亞裔政治新星盛桃人生像過山車

2024-06-21 11:09
灣區目前有33個城市的中位數房價超過200萬元。圖為阿賽頓一棟房價超過3000萬元的豪宅。（網路影片截圖）

灣區33城市房價 躋身200萬俱樂部…這些小鎮炙手可熱

2024-06-25 13:19

超人氣

更多 >
支票帳戶不要多於3000元 銀行櫃員告訴你為什麼

支票帳戶不要多於3000元 銀行櫃員告訴你為什麼
好市多烤雞換環保新包裝 消費者不領情

好市多烤雞換環保新包裝 消費者不領情
唐嫣二搭趙又廷 網看好「汪小姐」超越劉亦菲「玫瑰」

唐嫣二搭趙又廷 網看好「汪小姐」超越劉亦菲「玫瑰」
臨陣換將 誰來接替拜登？博彩網站賭這9人

臨陣換將 誰來接替拜登？博彩網站賭這9人
77中國人搭豪車偷渡義大利 轉身淪奴工 被拍裸照、無限期工作

77中國人搭豪車偷渡義大利 轉身淪奴工 被拍裸照、無限期工作