監獄爆發新冠疫情 逾30名囚犯隔離

受到新冠病毒最新一期的傳播影響，舊金山縣監獄內的疫情集中爆發，超過30名囚犯被隔離。（記者王子涵╱攝影）

受到Covid新冠病毒最新一期的傳播影響，舊金山縣監獄 內的疫情 集中爆發，超過30名囚犯被隔離。

縣警辦公室在26日發布的一份聲明中顯示，42名囚犯的檢測結果為陽性，其中位於聖布魯諾市的3號監獄最為嚴重，這裡也是該市最大的監獄設施。

聲明中顯示，獄警在上周發現感染病例有上升趨勢，並開始將感染者分離到獨立區域。根據發言人莫里亞蒂（Tara Moriarty）表示，截自26日上午，尚無死亡或入院病歷。

「高危人群將定期接受Covid檢測。」縣警辦公室表示。

舊金山公辯律師力儲文（Mano Raju）表示，監獄中的危機不斷，而此次疫情只是其中的一部分。他指出，由於抓捕和監禁人數增加，使得律師的辦案量也激增。

力儲文在一份聲明中表示，Covid疫情的爆發延長了監禁時間和精神創傷，進一步拖延司法程序，並給律師帶來更多的辦案量。

目前，疫情重新在加州和全美大多數地區蔓延。聯邦疾病控製和預防中心（CDC）報告，全美39個州的感染率有所上升。上周，加州與Covid病毒相關的急診人數比前一周增加16%，檢測呈陽性的病人上升至7.5%，為2022年以來的最高值。