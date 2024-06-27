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通用自駕計程車Cruise 迎新任執行長

編譯廖宜怡／綜合報導
通用汽車任命資深科技人惠頓為Cruise新執行長。（美聯社）
通用汽車任命資深科技人惠頓為Cruise新執行長。（美聯社）

為了拯救陷入困境的自駕計程車子公司Cruise，通用汽車（General Motors）本周任命一名資深科技高層人士擔任Cruise新執行長。

去年10月，Cruise一輛自駕計程車在舊金山撞倒一名穿越馬路的行人，並將其拖行至受重傷，導致Cruise的業務擴展計畫被當局喊卡。

美聯社（Associated Press）報導，在事故發生近9個月後，通用汽車25日任命惠頓（Marc Whitten）接任Cruise執行長。惠頓是電玩遊戲系統Xbox背後的主要開發工程師之一，也曾在亞馬遜和Sonos工作過。接下執行長一職後，惠頓將面對艱鉅的挑戰。

惠頓在聲明中表示，他相信，與人類駕駛相比，Cruise仍然擁有讓交通更安全的能力。他說：「能參與這項轉變，是一生千載難逢的機會。Cruise團隊創造出世界一流的技術，我期待與他們共事，幫助實現這一重要使命。」

通用汽車曾寄望Cruise年收入到2025年能達到10億元，但在事故發生後，就縮減了對自駕計程車業務的大規模投資。在前Cruise執行長沃格特（Kyle Vogt）因這起事故辭職數周後，Cruise解雇了約900名員工。

通用汽車今年稍早透露，美國司法部已對Cruise處理去年10月舊金山事故的方式展開調查，加州監管機構也因為Cruise對這起事故的反應，對Cruise處以11萬2000元罰款。

在通用汽車任命新Cruise執行長的同一天，競爭對手Waymo宣布在舊金山全面開放自駕計程車服務，民眾現在無需再登記等待名單，隨時可以搭乘Waymo計程車。舊金山是Waymo全面開放自駕計程車服務的第二個城市，第一個是亞利桑納州的鳳凰城。

儘管Waymo計程車到目前為止還沒有發生過像Cruise那樣的重大事故，但在其一輛計程車於鳳凰城撞上電線桿後，他們發出了一項自願性召回（recall）行動，對其計程車的軟體進行更新。

一名婦人去年10月在舊金山遭Cruise自駕計程車輾壓至身受重傷，導致Cruis...
一名婦人去年10月在舊金山遭Cruise自駕計程車輾壓至身受重傷，導致Cruise的業務擴展計畫受挫。（電視新聞截圖）

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