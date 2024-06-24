南加州獨居女性家中遭竊 歹徒做案手法精細讓她恐懼

加州聖伯納汀諾縣一名獨居女性的住家遭竊，讓她心生恐懼不敢回家，家屬公開監視器畫面，希望有人能幫忙指認竊賊。(翻攝監視器影片)

加州 聖伯納汀諾縣（San Bernardino）一名女屋主的住家18日遭手法純熟的竊賊入室行竊，很多重要物品和住家鑰匙被偷，讓屋主內心非常恐懼。警方表示目前正在調查該起案件，屋主家人也釋出監視器畫面，希望認識竊賊者可以主動通知警方。

KTLA報導，竊案發生於庫卡蒙加牧場（Rancho Cucamonga ）的山丘路（Foothill Boulevard）和阿奇博爾德大道（Archibald Avenue）附近的一個社區。

監視器畫面顯示，兩名嫌犯先後於7點20分及7點23分到遭竊房屋的大門並按響門鈴，測試是否有人來應門。

屋主家人受訪時表示，嫌犯確定沒人在家後跑到房子側邊，破壞門鎖後進到後院，在金屬安全門上開一個洞，約上午8點成功進入屋內。

報導指出，其中一名嫌犯帶有噴霧顏料，進到屋內後立刻找出監視器位置並將鏡頭塗黑。大約過了15分鐘後，兩名嫌犯從正門走出，一人扛一袋行竊物品，這時一輛深色的四門轎車開入車道接應，兩名嫌犯坐進後座乘客位置，駕駛倒車後揚長而去。

根據監視器畫面，兩名嫌犯是成年白人男性，一人穿連帽衣、深色褲子，頭戴棒球帽，另一人穿有黃色條紋的深色外套，頭戴深色棒球帽。

家屬表示，屋主是一名獨居的年長女性，丈夫已過世，竊賊偷走她收藏的芭比、珠寶和電腦，遭竊讓屋主擔憂嫌犯會再次回來行竊，「她不敢回到從1974年開始住的家」。

屋主家人公開監視器畫面，希望認識兩人者可以聯繫聖伯納汀諾縣警局，指認兩人。縣警局表示已經收到遭竊報案，並已展開調查。