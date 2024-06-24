史丹福大學否認解散虛假訊息研究中心 但承認資金短缺

史丹福大學否認正在解散假訊息研究中心。(本報檔案照)

史丹福大學 官員否認正在關閉其專門研究網路危害的著名研究機構，即史丹福網路觀測站(Stanford Internet Observatory, SIO)，但承認正面臨資金挑戰。

「史丹福大學並未因外部壓力而關閉或解散網路觀測站」，校方在最近關於SIO解散的報導後發表聲明中表示。

創辦主任研究主任相繼離職

聖荷西信使報(Mercury News)報導，Platformer 網站6 13 日的一篇文章稱，史丹福大學「正在悄悄解散」SIO。文章寫道，SIO創辦主任斯塔莫斯(Alex Stamos)於11月離職，研究主任迪雷斯塔(Renee DiResta)最近「在合同未續簽後」離職，其他工作人員「被告知去其他地方尋找工作」。

迪雷斯塔在周二的 LinkedIn帖子中寫道，「目前還不清楚未來會怎樣，但我們中的一些人已經不存在了。」

保守派發起訴訟、國會調查

保守派團體和立法者對這個研究機構發起了代價高昂的訴訟和國會調查，大部分爭議與選舉誠信合作夥伴關係(EIP)有關。這是SIO觀察站內部研究項目，與華盛頓大學和其他機構合作，研究與2020年選舉相關的虛假資訊。作為工作的一部分，研究人員會識別某些社群媒體 貼文具有誤導性，並將其中一些貼文推薦給社群媒體公司。

迪雷斯塔在本月稍早發表在「大西洋月刊」（Atlantic）上的一篇文章中，談到了與她在該中心工作相關的訴訟。

「與此同時，保守派團體正在起訴我和我的前同事，」迪雷斯塔在文章中說。，「史丹福大學已經承擔了巨額法律費用。 SIO的未來尚不明朗，其監控選舉相關錯誤訊息的努力已被擱置。」

共和黨議員指SIO與政府勾結

共和黨眾議員喬丹 （Jim Jordon）帶頭反對調查虛假信息活動。他認為，保守派在社交媒體帖子被標記為錯誤信息時受到審查，並指控史丹福網路觀測站與政府勾結。

「言論自由再次獲勝！」在有報案稱觀測站將關閉後，喬丹在 X（以前的 Twitter）上發了一條訊息。

迪雷斯塔否認該史丹福網路觀測站或選舉誠信合作組織有權刪除貼文。並指出，是社群媒體公司，而不是網路觀測站，有能力刪除各自平台上的貼文。

史丹福網路觀測站此次的EIP項目最終形成了近300頁的報告，並持續到2022年大選。但是，根據EIP的網站，這一項目「在2022年大選後完成了工作，不會在2024年或未來的選舉中開展工作。」

研究人員在報告中寫道：「EIP的協作模式是針對特定事件，即2020年選舉量身定制的。」

史丹福聲明SIO繼續關注大選

史丹福大學網路政策中心日前在聲明中表示，網路觀測站將在教務主任漢考克（Jeff Hancock）的領導下「繼續其重要工作」。

聲明寫道：「SIO將繼續在兒童安全和其他網路危害方面開展重要工作，出版『線上信任與安全雜誌』、信任與安全研究會議以及信任與安全教學聯盟。」 此外，SIO教職員工將繼續開展工作，調查與2024年大選期間的錯誤訊息相關的心理和媒體研究問題。

該機構於2019年在紐曼慈善基金會 (Craig Newman Philanthropies) 的500萬元贈款下成立，並公開承認面臨資金挑戰。

「中心的創辦經費很快就會用完。因此，SIO在新領導層的領導下繼續積極尋求對其研究和教學計畫的支持，」史丹福大學表示。