沙加緬度好冷清 掀店家倒閉潮

沙加緬度市中心近期有不少小商業倒閉，除了因為經營成本飆升導致商家破產，市中心人氣太差導致顧客卻步也是問題之一。（翻攝自Google Map）

根據CBS 13報導，沙加緬度市中心近期有不少小商業倒閉，除了因為經營成本飆升導致商家破產，市中心人氣太差導致顧客卻步也是問題之一，也引發當地民眾對沙加緬度市中心的未來感到擔憂。

沙加緬度K街的Kodiako Ramen Bar老闆Takumi Abe接受CBS 13採訪時表示，經營真的很艱難，很幸運他們店家還能勉強生存。Takumi Abe表示，他的店面經營得還算穩定，但隨著許多物價成本上漲，有時會將上漲的費用轉嫁給客戶，但幸好客戶都能接受調價，也沒有抱怨。

距離K街不遠的Solomon's Vinyl Diner餐廳前幾天才剛舉辦了父親節迪斯可早午餐活動，以及繪畫、啜飲活動後，這幾天突然宣布倒閉關門。這家餐廳成立於2019年，餐廳當初成立時還風風火火，因為餐廳是向沙加緬度起家的淘兒唱片行（Tower Records）及淘兒唱片行創始人Russ Solomon致敬，因此餐廳開幕成了當地逸事。

沙加緬度當地居民瓦爾德拉瑪（Juan Valderrama）說，這間餐廳看起來總是很多人、很忙，所以即便聽過這間餐廳，至今還沒有機會去看看，沒想到就意外倒閉關門了。

Solomon's Vinyl Diner餐廳合夥人戈德斯坦（Jami Goldstene）表示，疫情影響、客流量減少以及勞動力和食物成本上漲，是她希望暫時關閉的原因。

CBS 13記者在專門買賣店面的Restaurant Realty上查到，Solomon's Vinyl Diner餐廳正在掛牌求售。記者詢問戈德斯坦店面出售事宜時，她回應，希望這間餐廳能獲得當之無愧的第二次生命。

不只特殊店家關門，連鎖店也關門了，沙加緬度有三家星巴克門市，在近幾周內相繼關閉，一家位於東沙加緬度的阿罕布拉大道（Alhambra Boulevard）、一家位於DOCO，第三家則是L街上的凱悅酒店內的附屬咖啡店。

星巴克發言人並沒有透露關閉這些門市的原因，但表示，凱悅酒店內的這家店是星巴克授權門市，因此並不是星巴克決定關閉的。星巴克發言人表示，星巴克的員工並沒有被資遣，他們可以選擇轉移到其他地點的門市繼續上班。

沙加緬度市中心合作夥伴關係副主任福特（Scott Ford）說，沙加緬度市中心的企業仍在定義何謂「新常態（New Normal）」，過去12個月內，沙加緬度市中心接待的到訪者人數，大約是疫情前80%。

瓦爾德拉瑪（Juan Valderrama）說，身為居民的他並沒有看到這種景象，反而是不斷流失的人口和上班族，導致沙加緬度看起來就像個「鬼城」。

「要如何吸引人們來到沙加緬度市中心呢？」福特說，商家們必須要思考，並創造一個所有沙加緬度當地居民和遊客都可以享受的健康環境，儘管市中心的一些店家關門大吉了，但有些獨特的店家仍然經營得很好。

福特分析，傳統上，沙加緬度市中心是辦公區，人們並沒有真正考慮將市中心作為一個居住區，也因此上班人口減少，自然無法帶動人流進來，雖然重新規畫、構思沙加緬度市中心可能會付出很高的代價，但這是值得的，尤其沙加緬度還有音樂團體和國王隊的比賽，表示觀光也是一部分收入來源，尤其社會一直在蓬勃發展，還是相當值得朝觀光、休閒的方向前進。

福特表示，雖然市中心有些店家倒閉，但也有新創的店家，像是祕魯章魚這類的店，就營業得很好，很多人都特地去吃，店家要如何找到自己的特色，也是重點。