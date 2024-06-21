醫師開車載家人衝下懸崖 可能今夏出獄

被指控去年在明顯精神失常的情況下，駕車帶全家人闖下 1 號公路懸崖的放射科醫生帕特爾，刑事案件可能被完全駁回。（取自臉書）

據「信使報」（Mercury News）報導，南加 巴沙迪那放射科醫生帕特爾（Dharmesh Patel）被指控去年在明顯精神失常的情況下，駕車帶全家人闖下1號公路懸崖。現在他似乎將被納入精神健康轉化計畫（mental health diversion program），而他的刑事案件可能因此被完全駁回。

聖馬刁（San Mateo）縣高等法院法官賈庫柏斯基（Susan Jakubowski）20日認定，43歲的帕特爾符合條件，適合參加轉化計畫。他可能在今年夏天出獄，這是他近18個月來首次獲釋。這項計畫由州立法者於2018年設立，旨在幫助遏制監獄 中的精神疾病浪潮，通常是通過駁回案件，並為被告被捕背後的潛在疾病提供治療。

這項裁決意味著帕特爾今年夏天可以獲釋，與父母一起住在聖馬刁縣，同時開始為期2年的治療計畫，並由史丹福大學法醫精神病學研究室主任負責監督。如果他順利完成治療計畫，檢察官將撤銷對他的所有指控，包括3項謀殺未遂罪。

賈庫柏斯基在做出裁決時說，帕特爾 「從各方面來看都是一個善良、有愛心的人」，最好住在家裡接受治療，而不是在牢房裡等待審判。

帕特爾被告知於7月1日出庭參加聽證會，在聽證會上可以討論他的釋放問題。在此之前，帕特爾仍將被關押在聖馬刁縣監獄，不得保釋。

法官說，帕特爾在獲釋前必須接受兩到三周的過渡計畫，包括定期接受臨床醫生的探訪，以確保他順利出獄。

如果法官最終批准將帕特爾釋放，根據法官在本案中簽署的保護令，他將被禁止與妻子或孩子聯繫。他還必須佩戴GPS設備，除接受治療外不得離開聖馬刁縣。在接受治療期間，他不能行醫。

帕特爾於2023年初被指控犯有3項謀殺未遂罪（attempted murder）。在車禍發生後的幾周和幾個月裡，多名心理學家診斷帕特爾患有重度抑鬱症，也有另一名心理學家認為帕特爾患有精神分裂症。

要符合轉化計畫的條件，被告必須被診斷出患有與其被指控的罪行有直接關係的精神疾病。精神疾病還必須可以在轉化計劃的期限內得到治療，重罪案件的治療期限為2年，輕罪案件的治療期限為1年。