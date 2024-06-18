飛行車一輛19萬元 相當兩輛特斯拉Cybertruck

矽谷科技公司「Pivotal」計畫在今年稍晚推出首款面向一般大眾購買的飛行車型「Helix」。(圖取自Pivotal官網)

矽谷 科技公司「Pivotal」過去十年來安靜地生產電動垂直起降飛機（electric vertical take-off and langing，簡稱eVTOL）、又稱飛行汽車（flying cars）。去年6月，已有十個飛行汽車原型「BlackFly」被購買，但公司並未透露買主是誰，但透露有名人客戶。

在快速發展的飛行汽車領域，Pivotal已成為一家旗艦公司，在美國市場擊敗其他飛行汽車模型，並與美國空軍研究實驗室建立合作關係，衡量其在軍隊的使用情況。公司總部位在巴洛阿圖，距離生產電動空中計程車原型的「Wisk Aero」只有一個街區。Pivotal由一群科技工程領域領袖、國際太空站太空人 與在太空科技產業發明家組成，華裔太空人盧傑（Ed Lu）為公司技術顧問群之一。

飛行車已在北灣馬林縣雷耶斯角（Point Reyes）進行多次飛行，吸引當地消防人員與屋主目光。現在，公司計畫在今年稍晚推出首款面向一般大眾購買的飛行車型「Helix」，售價為每輛19萬元，約相當於兩輛Tesla「Cybertruck」的價錢。

Pivotal的產品象徵飛行汽車的大膽未來，以及當地人的另一種新玩具，對於那些願意花錢的人來說，時速62英里且可在沒有交通擁塞情況下飛駛，可能是一種具吸引力的汽車替代品，電池壽命約為20分鐘、充電時間為90分鐘。這款電動飛行汽車的重量僅為348磅，僅是一般車輛重量的一小部分，充電成本少於一根棒棒糖價格。

在飛行許可方面，Pivotal飛行汽車與懸掛式滑翔機屬於同一監管類別，禁止在太空以及超過一定高度飛行。若欲購買飛行「Helix」，條件是繳交9000元押金，並符合體重220磅以下與6呎5英吋以下的身高，並須通過至少30個小時的沉浸式虛擬實境模擬訓練。

「BlackFly」與「Helix」在全國引起矚目。Pivotal執行長卡克林（Ken Karklin）表示，期望與更多有意將飛行汽車用在個人及商業用途的客戶聯絡。Pivotal計畫於明年向買家交付「Helix」，將在整個灣區 舉辦活動。「BlackFly」將在蘇沙利度國慶日慶祝活動飛向天空，當地人可看到煙火以外的驚喜。