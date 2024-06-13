加州蘋果總部旁新打卡景點 「Mirage」取材自全球70個沙漠

Mirage有3個不同方向的入口，更容易讓人親近。(蘋果提供)

來到位於美國加州 庫比提諾Apple 總部，除了一定要到正門口對面的Apple Park Visitor Center採購獨家販售的T恤、杯子、水壺、文具紀念品之外，現在又多了個新景點「Mirage」，是個在Apple Park Visitor Center旁邊的戶外藝術造景，不只提供了新的日常走逛、療癒身心的好去處，更有著永續、與自然共存的意義。

「Mirage」是由Zeller & Moye建築團隊與藝術家Katie Paterson為Apple Park協力創作，以超過400根顏色不盡相同、每根大約2公尺高的鑄造玻璃圓柱打造而成戶外雕塑作品，若從空拍角度看，就像是模仿沙漠沙丘一樣，組合成波浪狀的造型。

藝術家與聯合國教科文組織合作，從全球各地70個沙漠採集沙子做為這些玻璃圓柱的材料，專家團隊研究分析了各地沙子的成分，以預測每個玻璃柱的構圖和著色，在材料科學家的指導之下與藝術家一起製作定製的玻璃配方。

數百根玻璃圓柱的顏色都不盡相同，色調取決於沙子的材料特性與金屬元素成分。來自印度塔爾沙漠和新墨西哥州 白沙國家公園的是白色沙子；來自南極極地沙漠的是灰色；來自以色列的內蓋夫沙漠和澳洲的Great Victoria沙漠是橙色；來自冰島的Sprengisandur沙漠則是黑色的。

周圍的橄欖樹、3個不同方向的入口、走道旁的草皮，打造了一個適合走逛其中的休憩空間，半透明玻璃圓柱中有著像是在流動的氣泡顆粒，隨著走動時的光影變化而閃耀，晚上打光之後又是另一種神秘的氛圍。白天、夜晚、遠觀、近看，都有截然不同的感受。

沿著玻璃圓柱蜿蜒而行，也可以伸手摸摸玻璃圓柱，閉上眼試著發揮想像力，就像穿梭在山地沙漠、亞熱帶沙漠、沿海沙漠、雨影沙漠、火山沙漠、極地沙漠，甚至可以追溯到數百萬年前的化石沙漠之間。