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前沿運算座談 探討AI倫理

記者孫愛薇／聖他克拉拉縣報導
聖荷西州立大學博士Vishnu S. Pendyala分享人工智慧應用中容易充斥著虛假訊息等狀況。（主辦單位提供）
聖荷西州立大學博士Vishnu S. Pendyala分享人工智慧應用中容易充斥著虛假訊息等狀況。（主辦單位提供）

正值AI人工智慧熱潮，電機電子工程師學會日前在史丹福大學舉辦「第26屆先進前沿運算座談」（ NEW FRONTIERS IN COMPUTING），由北美台灣工程師協會協辦，邀請七位人工智慧領域專家，探討人工智慧的道德倫理線、資料隱私安全性，論壇總計超過80位矽谷高科技人才參與。

北美台灣工程師協會總會長楊燿宏表示，今年是第26屆舉辦，北美台灣工程師協會與電機電子工程師學會有良好的合作關係，這次也承蒙會內前輩協調史丹佛大學出借場地，還有史丹福台灣學生會（STSA）與會內志工協助活動，是非常好的產學合作模式。

參與貴賓有電機電子工程師學會Regino 6台裔主席Joseph Wei、北美台灣工程師協會秘書長張志仰、矽谷分會會長李湘鶴、矽谷分會副會長林祐立、總會長及創會會長余金榜、前執行主委陳彥光、前會長葉俊雄、周信結及總會副會長倪文俊等出席。

講座邀集業內人工智慧專家作為講師，其中東北大學（Northeastern University）人工智慧研究所主任Ricardo Baeza-Yates，曾任職雅虎研究室（Yahoo Labs）副總裁，分享人工智慧可能出現的負面例子，包含面部識別產生的歧視、無選擇性的大量耗費計算資源以及可能產生的虛假信息等等。

聖荷西州立大學博士 Vishnu S. Pendyala 在座談中分享到，機器學習（Machine Learning）及深度學習（deep learning）一直是人工智慧應用的主力軍，但應用中容易充斥著虛假訊息、公平性問題等令人擔憂的狀況，這引發令人省思的問題：「機器是否能夠行善？」

人工智慧 矽谷 史丹福大學 AI

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