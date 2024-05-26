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不只防山火 山羊吃雜草助降低洪水風險

記者江碩涵／沙加緬度報導
加州的山羊和綿羊常常被用來當作清除乾燥灌木叢的最佳幫手，可以減少山火的威脅。（電視新聞截圖）
加州的山羊和綿羊常常被用來當作清除乾燥灌木叢的最佳幫手，可以減少山火的威脅。（電視新聞截圖）

加州的山羊和綿羊常常被用來當作清除乾燥灌木叢的最佳幫手，定期清除雜草與灌木叢，可以減少山火的威脅，但沙加緬度縣正在部署另一群羊，可以幫助對抗洪水

根據CBS報導，沙加緬度水資源局工作人員羅賓遜（Matt Robinson）說，山羊可以出來吃涵洞沿線的草，以確保下雨時不會出現任何堵塞，尤其是強烈的冬季風暴襲來時，沙加緬度成為加州最容易發生洪水的地區之一。

沙加緬度當地的小溪會迅速上漲，並溢出河岸流向房屋。當地居民卡多佐（Anna Cardoso）說，去年冬天淹水時，水位相當高，而且很可怕，她與父母就住在附近的草莓溪（Strawberry Creek）旁，為了阻擋溪水淹進家門，父母立刻放了許多沙包擋住，以免水沖進來。

沙加緬度水資源局為了避免去年淹水情形再現，目前安排了300隻山羊前往草莓溪旁邊的Calvine Road，開始讓這些山羊清理灌木叢，清理完畢後，水資源局將會讓山羊們繼續向北移動到阿卡德溪（Arcade Creek）一帶，讓他們繼續工作。

羅賓遜說，山羊群要清理完一個區域至少需要七天，但山羊們都很專業，工作效率一流，而且牠們也不會留下什麼污染物。

許多住在小溪附近的人，都相當支持使用環保方式來清除雜草叢生的灌木叢。附近居民利曼斯基 （Eril Limansky）說，水資源局透過飼養山羊、讓牠們主動吃雜草來清除阻塞物，而不是使用化學物品，確實是明智之舉，若是使用化學物品來清除雜草，很有可能滲透到地下，甚至破壞附近鄰居的土地與植物等。

卡多佐說，這真的是一個好主意，而且這些山羊看起來也很愜意享受，牠們就是晃來晃去吃牠們的食物就好，而且山羊有時會走近自己家後院，很有趣。

沙加緬度水資源局表示，有安排專門的工作人員處理山羊的動態，並確保牠們不會半夜逃離安裝好的臨時圍欄，目前規畫山羊這五周都會沿著草莓溪工作。

加州 洪水 山火

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