加州富豪禁止民眾「經過我家」進入馬丁斯海灘 上訴遭駁回

創業投資家Vinod Khosla多年來禁止民眾進入馬丁斯海灘。示意圖，和本新聞無關。（取材自pexels.com@Clem Onojeghuo ）

彭博報導，身價百萬美元的創業投資家柯斯拉（Vinod Khosla）多年來不斷申請禁止公眾從他的房產出入舊金山 一處衝浪勝地，相關機構先前表示他無權禁止大眾進入海灘，他提起上訴，加州 法院10日做出暫時判決，駁回其上訴。

柯斯拉的律師尚未針對判決向外界回應。

柯斯拉是印度裔的美國籍企業家，為矽谷科技大廠昇陽電腦的共同創辦人之一，2024年富比世 估計他的淨資產達68億美元。2008年，柯斯拉以3250萬美元買下舊金山南部馬丁斯海灘（Martins Beach）上一個有75間小屋的村落。

柯斯拉買下村落後在通往該半月型海灘的道路上設立大門，禁止民眾出入，他的律師聲稱他有權這麼做，因為他是該處資產的擁有者，要向大眾開放除非柯斯拉獲得適當的補償。

為了民眾享受海灘的權利，衝浪者基金會（Surfrider Foundation）和柯斯拉對簿公堂，2018年地方法院判決柯斯拉敗訴，他向最高法院提起上訴遭駁回。

最高法院法官史沃普（Raymond Swope ）在10日的判決中表示，州法院的法官已在先前的判決中為自己的主張提供足夠的論據，認為根據加州法律和過往歷史，民眾有權進入海灘。

海灘進入權在加州一直是個敏感議題，私人房產擁有者和居民間的官司能纏訟數十年。經過40年的奮戰，兩位屋主在去年終於同意重新裝上大門，讓民眾能進入自1980年代就被封鎖的馬里布的埃斯孔迪多海灘（Escondido Beach）。