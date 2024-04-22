紐森推限槍修憲案 藍州反應冷淡 專家認為召開制憲會議可能性為零

紐森推控槍憲法修正案，但即使藍州也反應冷淡。(本報檔案照)

加州 州長紐森 (Gavin Newsom)的政治行動委員會最近發布廣告，繼續推動通過一項憲法修正案來撼動全國槍枝辯論。這項修正案將把加州的槍枝限制法律推廣到全國。

「如果國會和法院不採取行動幫助社區免受槍枝暴力的侵害，那麼我們人民必須自己行動，」紐森宣傳陣營在社交媒體上的廣告說。

信使報報導，加州立法機關於去年9月批准了一項支持控槍決議。紐森表示，需要其他33個州也必須採取同樣的做法，召開制憲會議並審議該修正案。 但即使在其他18個像紐森一樣的民主黨領導州中，也沒有一個州這樣做過。

政治觀察家並不感到驚訝。他們注意到了國家的政治格局、修正案規則，以及紐森提議的召開制憲會議可能帶來的風險。

政治學教授皮特尼(John Pitney) 表示：「在可預見的未來，召開制憲會議起草槍枝管制修正案的可能性為零。 」他指出，共和黨控制著59% 的州立法會。 「如果他們要支持制憲會議，其目的將是擴大持槍權。另一方面自由派立法者對制憲大會持懷疑態度是正確的。 它可能失控導致嘗試重寫整個憲法，諸如宣布基督教為國教之類。」

俄勒岡州的一位州參議會領導人表示，沒有人就支持紐森擬議修正案的決議與他們聯繫，但制憲會議「失控」的威脅令人擔憂。

「我不認為我們會採取這一行動，」俄勒岡州民主黨參議員普羅贊斯基(Floyd Prozanski)說。他認為其他立法途徑似乎更有成效。 「我最不想做的，就是打開蓋子後無法將東西放回罐頭。」

紐森提出槍枝安全修正案，將規定全國購買所有槍支 的年齡為21歲、全民背景調查和購買者擁有槍支之前的等待期，並禁止攻擊性武器。

紐森提出槍枝安全修正案，將規定全國購買所有槍枝的年齡為21歲、全民背景調查和購買者擁有槍枝之前的等待期，並禁止攻擊性武器。(美聯社)

那麼，如果即使在藍州也反應冷淡，紐森為什麼還要推動它？

「他的支持者會說，他的努力是有抱負的，」皮特尼說。 「他利用這項提案來鼓勵有關槍枝管制的辯論和審議，希望鼓勵未來有關該主題的全國立法。 批評者會說這是一個噱頭，目的是為了獲得公眾的關注，並為未來的政治努力鋪路。」

紐森的發言人克里克(Nathan Click)說：「憲法修正案需要幾十年的時間，但美國人沒有那麼多時間等待全面的槍支安全。這就是為什麼自去年加州成為第一個通過安全權修正案的州以來，我們已經向20 多個州的領導人通報了情況。 我們對這些對話中的反應感到非常高興，並期待明年所有州重新開會時取得更多進展。」

但當被問及其他州哪些立法者正準備推出支持決議時，他只說「敬請關注」。

憲法學者表示，目前尚不清楚這在法律上是否可行。 美國憲法規定了兩條修改途徑，目前總共27個憲法修正案採用其中之一。這些法案是在眾議院和參議院以三分之二的票數要求修正案後頒布的，並得到了至少四分之三的州的批准。

紐森提出了另一種途徑，即三分之二的州（34個州）的立法機構要求國會召開一次審議憲法修正案的大會，然後修正案必須得到四分之三的州的批准。