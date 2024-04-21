揭228真兇 王克雄談軍統局陷害台灣菁英

王克雄的父親王育霖在二二八慘案時不幸遭受殘害 ，因此他立志追求二二八真相，研究二二八加害者，並將其研究的結果公諸於世。（記者李宗敏 / 攝影）

北加州 台灣會館 (TACNC) 與北美洲台灣人教授協會 (NATPA) 北加 州分會11日聯合舉辦演講，這是TACNC為紀念228慘案所舉辦的第三場活動，逾80人參加。講者王克雄以「軍統局在228如何利用台灣人陷害台灣菁英」為主題，他引用大量證據分析228幕後真兇，現場觀眾討論熱烈。

王克雄的父親王育霖在228慘案時不幸遭受殘害 ，因此他立志追求228真相，研究228加害者，並將結果公諸於世。

王克雄演講表示，王育霖是日本首位台籍檢察官，228慘案爆發前，王育霖堅持要辦貪官新竹市長，因此被迫辭職，就在「民報」寫社論和司法評論，揭露當年司法問題，也寫「提審法解說」一書，要求司法改革與維護人權，從而得罪中國國民黨 當局。228事件爆發前後，王育霖被不明人士帶走，下落不明，然後慘遭謀殺和滅屍。

王克雄指出，王育霖遇害是因本土台灣人劉明和陳逸松挺國民黨獨裁政權，擔任軍統局別働隊副司令，殺害台灣菁英。國民黨大大獎賞他們。看到中共強大起來，他們就轉向支持共產黨獨裁政權，可說是大中國統派。他說，陳逸松更在美國副領事葛超智前，假扮成「台獨托管派」的領導人。他警告：「今天，我們要特別注意那些統派及假台獨的人。」

王克雄立志傳承父親的精神，持續為228真相奔走，希望父親的犧牲是值得的。為了挑戰大家常說的「228只有被害者，沒有加害者」的言論，王博士深入研究歷史，引用大量文件等證據指認五名需要對228負責的加害者，其中，王克雄認為蔣介石就是228元兇，蔣介石政權透過軍統局及台籍統派台奸掌握屠殺台灣菁英的名單。

他呼籲，所有威權統治的公共建築中，最大的表徵就是中正紀念堂，裡面的黑銅像是公然表揚228慘案元凶，極端侮辱台灣人，摧殘人類正義良知，必須儘速移除。

王克雄畢業於台大電機系，是NATPA的會員，旅居聖地牙哥並創立 「美國二二八教育基金會」。他寫了兩本書，「化悲憤為力量：一個二二八遺屬的奮鬥」，演講當天義賣，款項全數捐贈給北加州台灣會館。