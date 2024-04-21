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仇恨犯罪難定罪 警局、社區無奈

記者王子涵／舊金山報導
副警長拉薩表示，他理解部分受害人不願與警方溝通，以及單語種社區所面臨的語言障礙，但警局會認真對待每個案件。（記者王子涵/攝影）
副警長拉薩表示，他理解部分受害人不願與警方溝通，以及單語種社區所面臨的語言障礙，但警局會認真對待每個案件。（記者王子涵/攝影）

仇恨犯罪（Hate Crime）報案少、難起訴、定罪率低的特點，讓許多受害者家庭感到沮喪。在三分之一人口為亞太裔的舊金山市，仇視亞裔犯罪給當地社區的創傷至今仍未恢復，一些針對長者的惡性暴力案件，也遺憾未能以「仇恨犯罪」起訴定罪，這讓民眾一定程度上對執法機構感到失望。包括舊金山警長在內的多位高級警官，4月18日舉行中文媒體圓桌會，他們表示，執法機構與社區同樣感到失望和掙扎。

根據加州檢察長辦公室公布數據，2022年加州共報案2120起仇恨犯罪事件，較2021年上升20.2%。針對亞裔的仇恨報案從2021年的247起減少到2022年的140起，降幅為43.3%。但在2120起事件中，只有456起被起訴，52起被成功定罪。

舊金山警長史考特（Bill Scott）表示，警方調查人員也時常感到掙扎，尤其是當遇到受害人認為自己是因為族裔而被搶劫或毆打時，警方會盡全力收集證據，證明施暴者襲擊的動機是出於性別、族裔、國籍、殘障等原因。

「有的時候證據仍然不夠充足，結果也令人失望，但我們必須要遵守法律。」史考特說。

警局刑事罪案策略部門主任、地檢處前檢察官高樹年（Ryan Kao）表示，一些案件不選擇以「仇恨犯罪」的罪行起訴，是出於策略原因，警檢部門仍會努力爭取以最高的量刑起訴，「我不希望民眾認為警檢部門在某些案件中不願起訴仇恨犯罪，不起訴或許能爭取到更好結果。」

史考特表示，與巡邏警員走訪華埠社區時，很高興聽到民眾感到更安全，這得益於警員與社區建立起聯繫和信任，能在案發後的第一時間響應調查。

舊金山華埠是全美華人最密集的聚集地之一，在亞裔仇視風潮期間，曾發生多起駭人聽聞的針對亞裔長者的攻擊事件，讓社區感到不安。進入2024年，前三個月舊金山共報告四起仇視犯罪，去年同期為七起，史考特認為，仇恨犯罪的勢頭有所下降。

史考特強調，若民眾不報案，警方也無從著手調查仇恨犯罪。他鼓勵民眾主動向警方報告，即使無法立案，也能夠為其他案件留下線索。

副警長拉薩（David Lazar）表示，他理解部分受害人不願與警方溝通，以及單語種社區所可能面臨的語言障礙，但警局會認真對待每一個案件。目前舊金山警局共有100名粵語警員和20名國語警員就職，服務於華人社區。

前華埠巡邏警員、社區聯絡警員周俊謙（William Ma）表示，警察最有威力的並非是配槍或警車，而是與社區的聯結。當仇恨犯罪的受害者不敢報案時，警局會聯繫社區合作夥伴提供交通、食物的幫助，對接公共資源。

周俊謙說：「司法系統是複雜的，這並不止於逮捕嫌犯，起訴、庭審的過程對於單語種受害者尤其艱難，警局會全程陪伴受害者度過難關。」

仇恨犯罪報案少、難起訴、定罪率低，執法機構與社區同樣感到失望和掙扎。（記者王子涵...
仇恨犯罪報案少、難起訴、定罪率低，執法機構與社區同樣感到失望和掙扎。（記者王子涵/攝影）
仇恨犯罪報案少、難起訴、定罪率低，執法機構與社區同樣感到失望和掙扎。（記者王子涵...
仇恨犯罪報案少、難起訴、定罪率低，執法機構與社區同樣感到失望和掙扎。（記者王子涵/攝影）
舊金山警長在內的多位高級警官，4月18日舉行中文媒體圓桌會，談仇恨犯罪問題。（記...
舊金山警長在內的多位高級警官，4月18日舉行中文媒體圓桌會，談仇恨犯罪問題。（記者王子涵/攝影）

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