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拜登計畫擴建加州2國家紀念碑 北加貝律耶沙雪山紀念碑擬增1.3萬英畝

編譯組／綜合報導
消息傳出，拜登總統計畫擴建加州兩座國家紀念碑，南加聖蓋博山和北加貝律耶沙雪山規模將擴大。圖為風景優美的貝律耶沙雪山地區。(圖取自貝律耶沙雪山國家紀念碑之友臉書)
消息傳出，拜登總統計畫擴建加州兩座國家紀念碑，南加聖蓋博山和北加貝律耶沙雪山規模將擴大。圖為風景優美的貝律耶沙雪山地區。(圖取自貝律耶沙雪山國家紀念碑之友臉書)

總統拜登計畫於本月底擴大加州兩座國家紀念碑規模，一處位在洛杉磯以東的聖蓋博山脈(San Gabriel Mountains)、另一處則位在北加納帕酒鄉以北的偏遠山區。

「華盛頓郵報」、CNN、「紐約時報」11日晚間與12日上午引述未具名的白宮官員講話，透露拜登將簽署一份聲明，在未來數周將南加州佔地34萬6177英畝的聖蓋博山脈國家紀念碑擴增11萬英畝。該紀念碑由歐巴馬總統於2014年在美國林務局擁有土地上建立，以風景秀麗山脈與健行小徑聞名。

報導指出，拜登總統還將在北加州貝律耶沙雪山國家紀念碑(Berryessa Snow Mountain National Monument)擴增1萬3000英畝土地。

其所在地點是美國土地管理局擁有佔地33萬英畝的橡樹茂盛山丘，還有風景優美溪流與花草，其中包括納帕、宇洛(Yolo)部分地區、蘇拉諾縣(Solano)、Lake、柯魯薩(Colusa)、Glenn、蒙多西諾縣(Mendocino)等地區。該紀念碑也是由歐巴馬於2015年建立。這次擴增部分位在東部邊緣的沃克嶺(Walker Ridge)地區，當地部落稱之為「Molok Luyuk」或「禿鷹嶺」(Condor Ridge)。

只有國會可以建立新國家公園。但根據羅斯福總統1906年簽署「文物法案」(Antiquities Act)，目標為減少新墨西哥州與其他地區對印度安陶器與文物的掠奪與竊盜，總統可透過公告在現有聯邦土地建立國家紀念碑、無須國會批准。

紀念碑建立通常會帶來新保護規則，包括限制採礦、石油鑽探或其他開發。幾乎每位總統都曾運用法規建立紀念碑，在許多情況下，國會最終將其升級為國家公園。

加州民主黨參議員帕迪亞(Alex Padilla)與巴沙迪那市民主黨眾議員趙美心(Judy Chu)正發起一項在國會擱置的法案、其欲擴增10萬9167英畝的聯邦林地，擴大聖蓋博山脈紀念碑，同時劃地3萬英畝為荒野保護區，並為國家野生與風景河流系統(National Wild and Scenic Rivers System)增加45.5英里。

「聖荷西水星報」報導，帕迪亞辦公室聽到來自保育組織有關擴建加州兩座國家紀念碑的消息，但帕迪亞與趙美新辦公室11日晚間表示，尚未收到白宮任何消息。然而，傳言透露，拜登本人可能於未來訪問加州時、正式宣布此一消息。白宮則尚未對此做出回應。

加州 拜登 白宮

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