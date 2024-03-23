科技巨頭應材投資矽谷房產逾2.5億 近日付3270萬購置2大樓

近年來，應用材料公司已斥資至少 2 億8140萬美元在桑尼維爾購買了各種房產。（取自官網）

根據信使報（Mercury News）報導，應用材料公司（Applied Materials）在桑尼維爾（Sunnyvale）買下了一大塊地產，擴大了該科技巨頭在聖他克拉拉（Santa Clara）總部附近南灣地產的採購範圍。

這家半導體設備製造商最近一次購置物業已耗資超過25億元，購買了矽谷 一些可能適合建造現代化辦公室或其他未來設施的老舊房產。

3月21日提交給聖他克拉拉縣記錄員辦公室的文件顯示，應用材料公司已支付約3270萬元購買了位於桑尼維爾市East Arques大道和De Guigne大道交匯處的兩棟辦公和研究大樓。

根據縣房產記錄，這兩棟剛剛買下的建築，一棟的地址為East Arques Ave. 929號 和935號，另一棟的地址則為De Guigne Road 306號和310號。兩棟建築的總面積為9萬3400平方英尺。East Arques大樓總面積為5萬8700平方英尺，而De Guigne大樓總面積為3萬4700平方英尺。

應用材料公司一直在桑尼維爾收集較小和較舊的辦公樓和研究樓，這些辦公樓和研究樓相對靠近該科技公司位於Bowers大道的總部。

這些交易提醒人們，構成矽谷經濟的眾公司從來都不是步調一致的。

儘管眾多知名科技公司都在試圖縮小各自在灣區 的業務規模，但一些科技公司仍在積極嘗試擴大在該地區的物業持有量。

近年來，應用材料公司已斥資至少2億8140萬美元在桑尼維爾購買了各種房產。這家半導體和顯示器生產設備製造商還通過轉租來擴大其在家鄉聖他克拉拉的業務範圍。

應用材料公司從Aruba Networks公司轉租了聖他克拉拉Scott大道3333號24萬6000平方英尺的辦公空間，占據了整棟辦公樓。該公司還從 Palo Alto Networks公司轉租了Scott大道3325號12萬2000平方英尺的辦公空間。

應用材料公司在桑尼維爾的物業收購始於2018年8月，當時這家科技公司斥資4140萬美元購買了位於East Arques大道928號的一棟大樓。

科技巨頭「應用材料」矽谷購買房產已投資超過 2.5 億美元 。（取自臉書）

應用材料公司在桑尼維爾最大的一筆收購交易發生在2019年，當時該公司支付了1億零90萬美元，購買了當時租給蘋果公司的一棟科技園區的大型辦公樓，地址從East Arques大道1050號到1090號不等。

2023年7月，應用材料公司披露，根據縣政府官員的公開檔案記錄，該公司已達成協議，購買位於East Arques 10777號的已停業的公司Fry's Electronics。但截至3月20日，該交易尚未完成。

應用材料公司最近一次購買房產時，這家科技巨頭似乎以折扣價買下了這兩棟大樓。該公司支付的3270萬美元比聖他克拉拉縣評估師辦公室2023年初估算的4530萬美元的房產價值低27.9%。

桑尼維爾房產的購買可能會為應用材料公司正在規畫的一個巨大的新科技綜合體計畫提供支持。該綜合體被稱為 「設備與工藝創新和商業化中心」（Equipment and Process Innovation and Commercialization Center）。