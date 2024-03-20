聖荷西謀殺案 將推出粵語版

趙睿（右）和周星馳的工作照。（受訪者提供）

「素人劇社」是由資深戲劇人趙睿疫情期間在灣區 創立的華語劇社，目前有國語和粵語兩部。在很短的時間內就從3名創始人壯大到50多名成員，從80個座位的小劇場走向了能夠容納近500位觀眾的大劇場。國語部曾得到台灣劇作家單承矩授權演出其名作「收信快樂」。粵語部即將上演香港 劇作家莊梅岩四奪「香港舞台劇獎」的「聖荷西謀殺案。」

學習表演出身的趙睿從影視導演入行，最後卻落腳灣區耕耘戲劇舞台。中間的經歷是他20多年不斷求索，不忘初心的精彩人生。

2000年剛剛大學畢業的趙睿找到的第一份工作不是演員，但起點卻是不一般的高。他簽約了周星馳的星輝公司，實習一個月之後，就成了周星馳電影「少林足球 」的副導演。因為「少林足球」後來獲得金馬獎，所以他也戲稱自己可以算「金馬獎」得主。

但是這份光鮮和在當時算高薪的工作，背後卻極其辛苦。星爺特殊的行事風格眾所周知。趙睿回憶，開拍前拿到的劇本和最後拍攝完成的劇本是完全兩樣的。那時劇組常常開會到深夜討論明天要怎麼拍，可是第二天一到現場又全都變了。

拍完「少林足球」後10天，公司又安排趙睿馬上去杜琪峰的新戲做副導演。而這份工作也不輕鬆。劇組很多人都是跟隨導演多年的前輩，一個剛畢業的副導演拿著道具單過去常常都沒人理。