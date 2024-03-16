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加州女性國會議員減少 漸被男性取代

編譯廖宜怡╱綜合報導
加州聯邦女性議員不斷被男性取代，加州面臨國會女性議員減少的可能性。（美聯社）
加州聯邦女性議員不斷被男性取代，加州面臨國會女性議員減少的可能性。（美聯社）

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）表示，加州向來以成功將女性送進國會聞名。但近年來，加州部分女性政治先驅逐漸被男性所取代。這一趨勢在3月5日的初選中尤為明顯。

歷來共50位女性進入國會

自1923年以來，加州選出的女性國會議員人數比其他州都多，共有46名女性進入眾議院，4名女性進入參議院，鮑克塞（Barbara Boxer）是唯一一位擔任過眾議員參議員的女性。而其中41名議員是在過去40年中當選的。

2025恐只剩16位女性眾議員

紀事報指出，到2025年1月，加州可能只剩16名女性聯邦眾議員，沒有任何女性聯邦參議員。加州上一次女性國會議員人數這麼少是在2000年，而人數最多的一年是在2009年，共23名。這個趨勢對眾議院加州民主黨人來說並非新聞，許多人對女性議員人數減少感到惋惜。

今年底將離開國會的五名加州女性議員包括參議員巴特勒（Laphonza Butler）、眾議員納帕里塔諾（Grace Napalitano）、艾許（Anna Eshoo）、波特（Katie Porter）和芭芭拉李（Barbara Lee），前四位議員的席位都將由男性接替，只有芭芭拉李的席位會由女性接替。

女政治人物代表性仍不足

羅格斯大學（Rutgers University）美國女性與政治中心（Center for American Women and Politics）主任迪特瑪（Kelly Dittmar）表示，人們已不再那麼關心女性的代表權，因為大家認為這場仗已經贏得勝利。她說：「然而，事實是，即使在鼎盛時期，它的代表性仍然不足，僅僅有像裴洛西或賀錦麗這樣的女性，並不代表社會就是平等的。」

范士丹席次將被男性取代

1992年，前民主黨籍參議員鮑克塞與范士丹（Dianne Feinstein）一同締造歷史，成為加州女性參議員。范士丹於參議員任上，在去年10月間過世。民主黨籍加州州長紐森（Gavin Newsom）任命非裔女性巴特勒接替范士丹的聯邦參議員席位。但巴特勒不參與今年的改選，所留席次目前正由兩位男性謝安達（Adam Schiff）或加維（Steve Garvey）競逐中。

不過，並非所有人想法都像范士丹一樣，還是有人採取較為平衡的作法，好比鮑克塞在工作30年後，於2015年決定退休。

紀事報表示，雖然女性政治先驅范士丹即將被謝安達或加維取代，引起媒體熱烈的討論，但3月5日的初選將產生更廣泛且長期的影響。儘管美國國會整體上正緩慢走向性別平等，但加州面臨著女性國會議員減少的可能性。

迪特瑪表示，人們的目標並不是讓每位離開國會的女性議員席位都由女性接替，而是確保女性的聲音能在國會上被反映出來。她說：「女性代表性已開始出現赤字。因此，和失去男性議員不同，每一次失去女性議員都讓人感到心痛。」

加州 參議員 眾議員

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