有色人種、女性觀眾 電影票房最大主力

加州大學(Univ. of California)報導,根據最新「好萊塢多元化報告」(Hollywood Diversity Report),有色人種和女性觀眾是去年票房最大主力,支撐著極度渴望恢復疫情前水平的電影產業。

演員陣容多元化 可突破票房困境

研究人員指出,隨著電影產業可望從疫情和美國作家協會與美國編劇工會和美國電視和廣播藝人聯合會罷工中恢復過來,演員陣容多元化電影的票房回報,是擺脫當前困境的出路。

芭比 賣座第一 3成有色人種演出

在戲劇低迷的市場中,演員陣容有31%至40%有色人種的「芭比」(Barbie)和「飢餓遊戲:鳥鳴與游蛇之歌」(The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes),在當年度前200部電影片中,擁有最高的全球票房中位數(1億1980萬元),此類電影的發行範圍更廣、收入更高。

該報告合著者--洛杉磯加大娛樂和媒體研究計畫(UCLA's Entertainment and Media Research Initiative)主任拉蒙(Ana-Christina Ramon)表示,經過十多年調查發現,人們希望看到反映社區和世界存在的多元性電影。

有色人種編、導、演 今年再創新高

在該報告11年歷史中,有色人種主演、演員與導演和編劇人數在一線電影比率上升最大,今年再創新高,有色人種導演的院線電影比重達22.9%,較去年上升6%,幾乎是2011年的兩倍。今年也首次出現「演員陣容多元化程度」超過50%的一線電影數量,超過多元化程度較低的電影。有色人種製片人,是推動演員陣容多元化關鍵。近90%有色人種擔任製片人時,電影都有不同種族演員。

芭比全球收入14億 女導演創紀錄

「芭比」是2023年排名第一的電影,全球票房收入超過14億元。該片首映周末票房收入即達1億6200萬元,創下女導演紀錄與非超級英雄電影或續集等紀錄。首映周末成功的關鍵是女性觀眾,占據國內票房近七成。

儘管女性導演電影占比較2011年增加三倍,但與去年相比幾乎沒有進展,占所有電影的14.7%。前200部影片中,只有16部由女性導演,其中五部由有色人種女性執導。

男性導演則擁有最多的機會與最高預算 ,白人女性執導的電影預算可能最少。芭比是由女性執導、預算達到或超過1億元的三部電影之一,而由男性執導的電影則有25部。

報告還發現,像「金牌選手3」(Creed III)、「驚聲尖叫6」(Scream VI)等均由有色人種主演,陣容中有50%或更多有色人種演員,這些片在其電影系列中票房最高。

有色人種、女性觀眾扛起 票房前十電影

此外,全球票房收入排名前十的電影中,有七部的首映周末國內票房由有色人種觀眾扛下,他們湧入電影院觀賞「玩命關頭X」、「蜘蛛人:穿越新宇宙」(Spider-Man: Across the Spider-Verse)等熱門電影。女性觀眾也出現在排名前十的三部電影中,她們占據芭比首映周末69%票房,「小美人魚」(The Little Mermaid)的68%。在十大針對非裔、亞裔、西裔和原住民 等電影中,至少有一半也在首映周末拿下國內票房第一。

報告還指出,2023年排名前十的電影中有一部、前20名中有三部的演員陣容中,超過20%的演員為殘疾者。殘疾演員在所有戲劇角色中的占比上升(7.1%)。2023年頂級院線電影中,原住民主演人數為零,沒有一部頂級電影是來自原住民導演或編劇。