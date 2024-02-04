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沙加緬度疫後復甦慢 州府有責

記者江碩涵／沙加緬度報導
沙加緬度地區的居民傳達更多市中心的負面訊息，隨著人流和商業的減少，市中心成為大沙加緬度地區無家可歸者的露營地。（美聯社）
沙加緬度地區的居民傳達更多市中心的負面訊息，隨著人流和商業的減少，市中心成為大沙加緬度地區無家可歸者的露營地。（美聯社）

根據Calmatters報導，舊金山正在努力制定各種政策來因應市中心就業、商業活動下降的「末日循環（doom loop）」，但一項新的研究顯示，沙加緬度在這場「末日循環」的問題中，情況可能比舊金山更糟。

所謂的末日循環，是指因為實體的就業機會缺乏，導致商店、企業倒閉、搬離，造成當地的經濟與景氣更差，這樣的負面加乘效應，就被稱為「末日循環」。舊金山市長布里德和其他政府官員為此正在拚命阻止工人、購物者和企業店家的流失，因為末日循環也會對市府預算帶來嚴重的影響。

根據多倫多大學的一項新研究證實，這場新冠疫情不僅對舊金山有著負面影響，沙加緬度也是。這項研究透過手機的流量使用率，統計城市內的真實人口數量，統計對象為全美和加拿大共66個城市，根據研究只有拉斯維加斯的人口流量恢復到了疫情前100%，最低的則是聖路易斯，流量只有疫情前的53%。

若只看加州，舊金山是加州排名倒數第二的城市，目前只有恢復到疫情前的67%；加州首府沙加緬度的比率只有66%，比舊金山還要低。諷刺的是，造成這一慘淡事實的最主要原因，就是州政府本身。

根據Calmatters報導，疫情前沙加緬度市中心經過市政府官員數十年的努力，終於使首府成為更具吸引力的居住、工作和娛樂場所，也顯示出經濟復甦的跡象，尤其沙加緬度國王隊和其他娛樂活動新主場的建設、新出租房屋的開發以及新酒店和餐館的開業，皆證明了沙加緬度是一個熱鬧的城市。

然而，州政府是沙加緬度居民最大的雇主，不少州政府的員工主要集中在市中心及其周邊地區生活與消費，但當一個大型國家機構要求數千名員工回家不要出門，也導致依賴他們光顧的零售企業和餐廳遭到重創。

這些店家和餐廳關閉，也意味著支持旅館、餐飲的會議和遊說活動急劇下降。根據沙加緬度市中心企業聯盟2020年10月致函給沙加緬度市長史坦伯格(Darrell Steinberg)信中表示，人們普遍對公共安全、清潔和其他問題感到焦慮，這些問題導致沙加緬度市中心的情況變得更為嚴峻且不斷惡化。

州政府疫情期間關閉幾個月後，一場反對警察暴力的和平示威演變成市中心地區的暴力衝突，商店和辦公室遭到汙損或損壞。直到2022年，幫派成員在距離國會大廈僅一個街區的地方，發生了一場大型槍戰，造成六人死亡，其中大部分死者和受傷的人，是夜總會關門時剛離開的旁觀者和路人。

殺戮和街頭暴力，向沙加緬度地區的居民傳達更多市中心的負面訊息，隨著人流和商業的減少，市中心成為大沙加緬度地區無家可歸者的露營地。

與舊金山一樣，沙加緬度市中心的蕭條也對市府預算產生了負面影響。沙加緬度曾依靠停車場收入來償還發行的債券，為新籃球場提供資金，並依靠酒店稅支付沙加緬度擁有的會議中心的大規模擴建費用。目前這兩大收入來源都已萎縮，市府現在面臨巨額預算赤字。

根據多倫多大學這項調查發現，加州其他城市的表現比沙加緬度和舊金山要好得多，聖荷西已恢復到疫情前96% 的人流，在66個城市中排名表現第三高；加州的貝克斯菲爾德則恢復到95%，排名第四，就連東灣屋崙也恢復到疫情時的74%。

現在州政府雖要求員工返回辦公室，但有沒有機會讓沙加緬度恢復當年的市容，還有待時間的考驗。

沙加緬度雖是加州首府，但在疫情後的這場「末日循環」中，情況可能比舊金山更糟。（美...
沙加緬度雖是加州首府，但在疫情後的這場「末日循環」中，情況可能比舊金山更糟。（美聯社）

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