布特縣土石流 70號高速公路部分封閉

中谷地區的布特縣（Butte County）2月2日發生的土石流、山體滑坡，70 號高速公路的部分路段因此被關閉。（翻攝自加州交通局網頁）

近期強烈風暴侵襲北加州 。根據CBS NEWS報導，中谷地區的布特縣（Butte County）2月2日發生的土石流、山體滑坡，70號高速公路的部分路段因此被關閉。

加州交通局表示，土石流發生在Jarbo Gap 和 Greenville Wye 之間的高速公路雙向道路上，這整段道路都關閉，直至另行通知開放。這次山崩事件發生在一個耗資4300萬美元的計畫所在地區，這個路段就是因為容易發生山崩，才需要計畫來維持道路安全。

根據現場照片顯示，有幾塊大石頭掉落到道路上，擋住雙向道路，目前沒有人員受傷。加州交通局表示，已聯繫一家爆破公司進行岩石清理工作，一名承包商也在現場協助清除碎片，以確保道路安全。

此次山崩發生時，北加 州正值兩大風暴之間的短暫休息狀態，1月31日開始有一個大風暴給北加州內陸地區帶來了豪大雨、內華達山脈又有一波新的降雪，新的大風暴2月3日開始影響整個北加州地區，也包含中谷地區。

2月4日凌晨 4 時至2月6日凌晨 4時，沙加緬度和內華達山脈將發布冬季風暴警報，恐有大風雨及大風雪，中谷地區民眾得特別留意。