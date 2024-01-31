招募簽約獎金見效 阿拉米達重建警力

加州在疫情期間流失數千名警察人力，在重建警力過程中，阿拉米達市警局比全國其他城市更願意在經濟誘因走得更遠，去年為招募新警員提供7萬5000元簽約獎金。(圖取自阿拉米達警局臉書)

根據「加州 公共政策研究所」數據，加州在疫情 期間流失數千名警察人力，2020-2022年之間，警力平均巡邏人員降至自1991年以來最低水平。

阿拉米達市也不例外。但在重建警力過程中，阿拉米達市警察局比全國其他城市更願意在經濟誘因走得更遠，去年為招募新警員提供7萬5000元簽約獎金。10個月後，招募計畫發揮作用，但目前尚未反映在城市犯罪統計數據中。

去年，阿拉米達警局有30%職缺。自從招募簽約獎金實施以來，已收到超過400份申請、聘任20名警員，另外有4名警察退休或辭職，淨增加16名警力，總數已接近最高警員總人數的88人。

阿拉米達市警長喬西(Nishant Joshi)表示，預計將於今年6月之前完全填補職缺。7萬5000元獎金是由未使用的警察薪水提供。他指出，豐厚獎金讓他能自前5%最優秀候選人中進行挑選，當初他向市府爭取獎金時，就是希望吸引頂尖人選並建立社區治安模式。

喬西曾在受訪時表示，社區警務就是要建立關係，當警員人力要覆蓋三至四個社區時，人員短缺就很難建立警民關係。

不過，儘管警務工作獲得改善，但尚未反映在城市犯罪數字。2022-2023年間，阿拉米達搶劫與入室竊盜分別增加18.4%與14.7%；竊賊、貪汙、詐欺與蓄意破壞皆增加，攻擊與毒品犯罪、酒後駕駛犯罪則下降。2022-23年期間，阿拉米達逮捕人數減少16%。喬西認為，增加警員配置、有助提高警察回應時間與能見度，也無必要進一步證明獎金的合理性。

灣區其他城市也提供招募獎金，海沃與艾爾賽利度(El Cerrito)都提供1萬元獎金、柏克萊市最近要求2萬5000元招募獎金。南灣聖荷西市長馬漢(Matt Mahan)表示，增加警員配置是首要任務，2023年用於招募獎金與警員招募與留任策略預算 為130萬元，但仍花費6000萬元用於警員加班。聖馬刁則提供3萬元招募獎金。

阿拉米達市長艾許克瑞夫(Marilyn Ashcraft)表示，截至目前，她對招募獎金結果相當滿意，新聘任警察都很優秀，也了解增加警力需要一段時間、才能影響到每個月的犯罪數據。