水上電動船 矽谷科技業通勤利器

矽谷初創公司「Navier」運用電動船技術，開發水上計程車服務，運送人們穿越舊金山灣到城市裡工作。(取自Navier臉書)

科技業提供員工在住家與公司之間往返的巴士通勤，已成為灣區 文化的一部分。現在，一家初創公司期望在水上提供類似服務。

「Navier」是一家創業僅四年的初創公司，運用電動船技術開發水上計程車服務，運送人們穿越舊金山 灣到城市裡工作。它的第一個客戶將是支付處理商「Stripe Inc.」。

這些水上通勤船為小型電力驅動船，設計運用水翼艇(hydrofoils)在水面上移動。一次載送僅能容納六人，首次旅程是把多名Stripe員工自舊金山以北約九哩的拉克斯波(Larkspur)，送到這家金融科技業公司位在南舊金山辦公室附近的碼頭。

Navier將於3月與Stripe啟動試點計畫，一艘船每日往返一次。Navier執行長巴塔查雅(Sampriti Bhattacharyya)期望這次合作，成為改善擁擠沿海城市通勤時間的案例研究。她表示，挑戰在於高速電力船使用仍是一種未充分利用且昂貴的交通方式。

巴塔查雅受訪彭博電視台時指出，必須解決問題是營運成本與乘坐品質，電力與水翼技術為關鍵。儘管公司仍處起步階段，接待部分知名客戶作為乘客，包括馬斯克(Elon Musk)等人。這家初創公司投資 人包括Google聯合創辦人布林(Sergey Brin)、Android聯合創辦人Rich Miner以及歌手Will.i.am等知名人士，公司迄今籌資1200萬元種子基金。

Stripe副總裁史塔文(Pam Van Stavern)表示，很高興與Navier合作，開發他們新創的零排放水上運輸方式。

總部位在灣區阿拉米達郊區的Navier，並不是唯一一家致力電動船技術的新創公司，其他爭取投資人資金的公司還包括位在洛杉磯的「Arc Boat Co.」，去年籌資7000萬元。

Navier最終目標是建造更大型船隻，並正在開發最多可容納30名乘客的船型，也期望將航線擴展至灣區城市阿拉米達、柏克萊、屋崙、艾姆瑞維爾(Emeryville)、蘇沙利度(Sausalito)。

巴塔查雅表示，隨著公司發展，將努力為其試點水上計程車計畫增加更多企業客戶，包括擴展至紐約、邁阿密、洛杉磯、西雅圖等城市，並最終將目光投向美國以外地區。去年，公司已與波士頓、紐約與舊金山等沿海城市政府官員與交通機構進行交流洽談。