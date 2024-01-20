我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

清華鉈毒案嫌疑人 被曝住澳洲享受「海灘游泳」還擁有5房產

矽谷華裔谷歌工程師命案 死者剛買200萬獨棟屋 鄰居現身說法

水上電動船 矽谷科技業通勤利器

編譯組／綜合報導
矽谷初創公司「Navier」運用電動船技術，開發水上計程車服務，運送人們穿越舊金山灣到城市裡工作。(取自Navier臉書)
矽谷初創公司「Navier」運用電動船技術，開發水上計程車服務，運送人們穿越舊金山灣到城市裡工作。(取自Navier臉書)

科技業提供員工在住家與公司之間往返的巴士通勤，已成為灣區文化的一部分。現在，一家初創公司期望在水上提供類似服務。

「Navier」是一家創業僅四年的初創公司，運用電動船技術開發水上計程車服務，運送人們穿越舊金山灣到城市裡工作。它的第一個客戶將是支付處理商「Stripe Inc.」。

這些水上通勤船為小型電力驅動船，設計運用水翼艇(hydrofoils)在水面上移動。一次載送僅能容納六人，首次旅程是把多名Stripe員工自舊金山以北約九哩的拉克斯波(Larkspur)，送到這家金融科技業公司位在南舊金山辦公室附近的碼頭。

Navier將於3月與Stripe啟動試點計畫，一艘船每日往返一次。Navier執行長巴塔查雅(Sampriti Bhattacharyya)期望這次合作，成為改善擁擠沿海城市通勤時間的案例研究。她表示，挑戰在於高速電力船使用仍是一種未充分利用且昂貴的交通方式。

巴塔查雅受訪彭博電視台時指出，必須解決問題是營運成本與乘坐品質，電力與水翼技術為關鍵。儘管公司仍處起步階段，接待部分知名客戶作為乘客，包括馬斯克(Elon Musk)等人。這家初創公司投資人包括Google聯合創辦人布林(Sergey Brin)、Android聯合創辦人Rich Miner以及歌手Will.i.am等知名人士，公司迄今籌資1200萬元種子基金。

Stripe副總裁史塔文(Pam Van Stavern)表示，很高興與Navier合作，開發他們新創的零排放水上運輸方式。

總部位在灣區阿拉米達郊區的Navier，並不是唯一一家致力電動船技術的新創公司，其他爭取投資人資金的公司還包括位在洛杉磯的「Arc Boat Co.」，去年籌資7000萬元。

Navier最終目標是建造更大型船隻，並正在開發最多可容納30名乘客的船型，也期望將航線擴展至灣區城市阿拉米達、柏克萊、屋崙、艾姆瑞維爾(Emeryville)、蘇沙利度(Sausalito)。

巴塔查雅表示，隨著公司發展，將努力為其試點水上計程車計畫增加更多企業客戶，包括擴展至紐約、邁阿密、洛杉磯、西雅圖等城市，並最終將目光投向美國以外地區。去年，公司已與波士頓、紐約與舊金山等沿海城市政府官員與交通機構進行交流洽談。

舊金山 灣區 投資

上一則

警局長首場社區會議 允春節加派警力

下一則

亞裔影后林家珍 任金山新年花車遊行總指揮

延伸閱讀

紐約今再降雪 20日恐為近1年最冷一天

紐約今再降雪 20日恐為近1年最冷一天
矽谷科技業節省支出 工程師求職難

矽谷科技業節省支出 工程師求職難
台灣「農村好物」首度賣到矽谷 辦年貨迎春

台灣「農村好物」首度賣到矽谷 辦年貨迎春
灣區畫家陳菊美 人物畫特展1月20日開幕

灣區畫家陳菊美 人物畫特展1月20日開幕
紐約明日再下雪 恐達5吋…周六或成為一年來最冷的一天

紐約明日再下雪 恐達5吋…周六或成為一年來最冷的一天

熱門新聞

據報導，兩位死亡的谷歌工程師分別是34歲的Liren Chen（左）和32歲的Xuanyi Yu（右）。（取自linkedin）

北加矽谷命案 兩華人皆為谷歌工程師

2024-01-18 18:46
洛斯阿圖警員在一處住宅內發現兩名死者，網傳是一對不到30歲、來自中國的科技業工程師夫妻，疑似因被裁員，一人將另一人殺害。（取自洛斯阿爾托斯警局臉書）

北加矽谷命案 疑中國工程師夫妻因裁員釀悲劇

2024-01-18 14:11
記者直擊案發現場，門鈴仍正常運作，大白天大門的燈也依舊開著。（記者孫愛薇／攝影）

獨家／檢方向本報確認 谷歌華裔工程師家暴毆打太太致死

2024-01-19 16:53
華人熱中在俗稱「FAANG」的五大科技業當工程師。圖為Netflix園區，與本文無關。（記者江碩涵╱攝影）

谷歌華人工程師命案 震驚加州華人社區

2024-01-19 01:20
記者實際探訪命案發生地點，街區寧靜優美，警方的封鎖線也已經撤除，完全看不出有命案的痕跡。（記者孫愛薇／攝影）

細節披露…矽谷華裔谷歌工程師毆妻致死 被重罪起訴

2024-01-19 17:52
案發現場屋外整潔明亮，似乎才做過大型的翻修整理。（記者孫愛薇／攝影）

矽谷華裔谷歌工程師命案 記者直擊現場 鄰居現身說法

2024-01-19 16:32

超人氣

更多 >
獨家／檢方向本報確認 谷歌華裔工程師家暴毆打太太致死

獨家／檢方向本報確認 谷歌華裔工程師家暴毆打太太致死
細節披露…矽谷華裔谷歌工程師毆妻致死 被重罪起訴

細節披露…矽谷華裔谷歌工程師毆妻致死 被重罪起訴
矽谷華裔谷歌工程師命案 記者直擊現場 鄰居現身說法

矽谷華裔谷歌工程師命案 記者直擊現場 鄰居現身說法
谷歌華裔工程師命案 男方自殺未遂？遭重罪起訴

谷歌華裔工程師命案 男方自殺未遂？遭重罪起訴
谷歌華人工程師命案 死者曾是中國吉林省理科狀元

谷歌華人工程師命案 死者曾是中國吉林省理科狀元