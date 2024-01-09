灣區虎媽家長談補習：不推孩子不知他興趣在哪

J女士稱培養女兒是一個很長的過程，小學、初中摸索，高中定方向，但大學不是終點，而是起點。（取材自Patch.com）

不願透露姓名的北加南灣華人 家長J女士和記者分享她培養獨女的心路歷程，稱這是一個很長的過程。她說，小學、初中摸索，高中定方向，但大學不是終點，而是起點。

J女士自認為她在孩子的教育方面不算太卷，也不算放羊，屬於非常上心的，但她自嘲說：「問我女兒的話，她一定說我是虎媽。」就像許多華人家長一樣，她在女兒小時候就給她提供嘗試不同事物機會，上各種課外班。

J女士承認，她會態度強硬地督促女兒，不讓她因為想偷懶、貪玩或遇到困難就輕易放棄，「不推就不知道她的興趣點在哪，極限在哪」。不過她也會觀察與權衡，發現女兒真的對鋼琴、體育、數學、電腦科學沒有興趣，就沒再逼她繼續學，而是大力支持她繼續深造喜歡的美術和舞蹈上。最終功夫不負有心人，女兒在美術和舞蹈上屢屢獲獎。

J女士的女兒目前讀高中三年級，2024年暑假就要開始準備大學入學申請，現在正是最關鍵的時間點。因為課業繁忙，女兒現在只重點上物理和生物競賽的補習班，美術課徹底停了，舞蹈課減半，改成兩周一次。

J女士還特地為女兒聘請了校外的升學 顧問，在最後的衝刺階段，給女兒定下的規畫是：上十門AP，把GPA衝到4.6以上，SAT和ACT二選一考試，生物競賽要開花結果。

J女士透露，女兒所在的學校，亞裔 只占30至40%左右，但AP課明顯都是亞裔學生在上，白人多半上常規課。她強調華人很少上4分課的，AP原本是額外加持，大家都上就成了標準規範。她無奈地表示，華裔想進入名校，4.6以上的GPA和一個拿得出手的SAT/ACT成績都是基本線。

據J女士稱，女兒想讀生物醫療方向的專業，所以每個暑假都會送她參加相關夏令營，還參加了學校與NASA合作的國際宇宙研究計畫，這些也都會寫進她的升學申請中。

此外，J女士的女兒上高中以後，透過自己創辦的非營利機構或服務其他非營利機構，每年都會獲得美國總統志工服務獎。可是在競爭激勵的華人學生群體中，獲得該獎早已成為一種普遍手段，以至於現在有獲獎，也不會特別加分，但沒有的話，就會成為另類焦點。

「焦慮來自同儕壓力，不喜歡但沒辦法，身在其中，身不由己。盡量穩定自己的心態，不傳遞給孩子。」J女士說，在「卷」的過程中一定不輕鬆，但好在美國的教育體制下，孩子能夠全面發展，視野要放長，不要成為卷的犧牲品，大學不是終點，而是起點。