不要與美國教育背道而馳 曾景琳：小心四迷思

曾景琳指出，一代華人移民家長常常因為對美國主流社會了解不足，有很多迷思，在方法上與美國教育的核心價值背道而馳，在結果上也可能會事倍功半。（圖：受訪者提供）

洛斯加托斯-薩拉托加聯合高中學區委員曾景琳表示，絕大多數華人 家長重視教育，生怕孩子輸在起跑線上，身邊環境又將這種焦慮放大，驅使著家長們在孩子年紀尚小時就開始「卷」。可是一代華人移民家長常常因為對美國主流社會了解不足，有很多迷思，在方法上與美國教育的核心價值背道而馳，結果上也就可能事倍功半。她分析了亞裔 補習的幾大迷思：

一、上補習班就為了提前學習

曾景琳指出，雖然很多白人學生其實也補習，但思路與華人完全不同。白人家長通常是因為小孩在學校聽不懂，不好意思請教老師，或是請教了還是不懂，才找補習老師給小孩講清楚。而華人家長則是為了孩子能夠得高分，讓小孩上補習班提前學習課堂上的內容。

「很多補習班都跟家長說，高中學這麼多東西很辛苦，所以你初中就開始學，高中不會那麼辛苦，可是並沒有想過本來智力還沒發展到的那個地方，你讓他初中學高中的內容，他就學得更辛苦，同時把他申請大學的戰線延長。」她補充說，更有甚者讓小學生提前學初中內容的，不僅讓孩子失去了快樂的童年，還抹殺了他們的好奇心和創造力。

曾景琳認為，教育的最終目的不是升學 ，而是最後有一份工作、一份事業，有人生的規劃，這些都是無法靠提前補習實現的。而提前補習最大的問題在於，雖然考試能考高一點，卻扼殺了孩子自己學習的能力，「因為他什麼事情都比別人先跑一步，但是到了大學、工作中就不能這麼做了」。

二、加州的標準化測試不影響升學

曾景琳指出，很多家長誤解了加州政府的標準化考試，以為和中國大陸的中考、台灣的聯考性質一樣，會決定、影響升學。但實際上州政府考試的目的是評估每一個學校學生基礎科目的學習程度，以此為據基準調適教育經費，盡可能讓所有學童都能夠受到他應該得到的最好的教育。

她一再強調：「這個考試成績和孩子去哪個初中、高中一點關係都沒有。州政府的小學、初中、高中考試成績不會跟著記錄走，更與申請大學沒有關係。」

三、為了衝高GPA盲目修AP

曾景琳還提到，很多補習班跟家長說為了拉高GPA一定要修AP，因為AP拿A是5分，常規課程拿A只有4分。可是AP拿A要付出加倍的努力，累得要死拿B只有4分，和輕輕鬆鬆修常規課程拿A的人是一樣的。

她指出，很多華人家長不知道策略，一直強推，讓孩子一下修五科AP，每一個都需要加倍努力就會顧此失彼。而且付出了這麼多，如果成績差1分、2分拿A就會特別計較，造成了亞裔特別在意分數的刻板印象。反觀美國學生，兩門AP衝到A，其他三門常規課拿到A，成績不難看，還能平衡學習和課外活動，也不會緊張到患得患失。

四、補奧數不一定更受名校青睞

奧數一直以來都是補習班的熱門項目。補習班也常常鼓吹補奧數對未來申請大學有好處。但是曾景琳指出，單純參加奧數競賽一點用都沒有，要得了第一名第二名才能寫進簡歷。有些小孩數學能力特別強，提點一下奧數就能考得特別好。如果數學成績本來就不行，強逼著小孩學奧數，也一定考不出什麼好成績。

曾景琳稱她經常建議家長因材施教，讓孩子多嘗試其他課外活動或者體育運動，讓他們擁有一個快樂的童年，同時培養溝通交流、結交朋友、團隊協作、時間管里、不怕失敗等軟實力。

她說：「我們第一代移民來的時候，語言能力還有對這個社會的文化的理解都沒有那麼深入，所以只能靠專業，非常具體的硬核技術，沒有軟實力。但孩子在這邊長大，語言沒有問題，對美國社會和對整個世界的文化潮流都比一代了解得多，他們沒有這方面競爭困擾。加上亞裔抬頭，沒有以前所謂的天花板限制，發展空間更無限廣闊。」