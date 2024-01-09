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灣區虎媽家長談補習：不推孩子不知他興趣在哪

南灣補習風潮從何起？ 寇惠風：雙薪家庭下產物

記者徐蓓蓓／庫比蒂諾報導
佛利蒙聯合高中學區委員寇惠風。(本報資料照片)
佛利蒙聯合高中學區委員寇惠風。(本報資料照片)

寇惠風是北加州南灣佛利蒙聯合高中學區華人學區委員，他過去投入心力在連結華人學生家庭和學區、關注學生身心健康和族裔認同教育，迪安薩街補習班聚集的地區，正在他擔任學委的地區範圍內。

寇惠風介紹，南灣迪安薩街補習班雲集的現象，最初來源於科技熱潮年代，大量科技新移民的湧入，很多第一代移民家庭，特別是華人家庭，往往夫妻二人都全職工作。學校放學時間又早，所以補習班應運而生。下午學校3時放學過後，補習班就會到學校去接學生，提供點心，還輔導功課，很大程度上幫助了新移民雙薪工家庭的育兒輔助工作。

近年來隨著高學歷亞裔移民不斷湧入，本地居民對教育的重視程度絲毫未減。寇惠風表示，儘管身處在灣區，學區內弱勢群體學生仍不少，不是每一個家庭都可以支付補習班的高昂費用，所以他努力在學校系統中推行教育平權。但亞裔學生和家庭對學術的重視和競爭意識，也讓學區內的補習風氣一直非常盛行，不過他不諱言，這一定程度上幫助提升了學區的整體學術成績。

不過寇惠風指出，強烈的競爭意識有時也會給學生帶來過大的精神壓力，所以學區目前在境內的兩所高中開設有「精神健康中心」，幫助學生在緊張的學習中調整身心。而他本人也是學區「精神健康委員會」的成員。

寇惠風是前北加州中文學校聯合會會長、前北加州工商會會長，從事佛利蒙聯合高中學區公共服務數十年，他在去年決定參選後，僅僅三個多月就當選學區委員，也是學區目前唯一華人學委。

他表示，華人家庭可以多了解學區的運作和資源，他自己也一直積極為學生家長提供這方面的連結，幫助華人家庭從學校教育中獲益。他鼓勵華人家庭多參與學區和社區的公共事務，不光是為華人服務，還可為整個社會服務。

學區 華人 移民家庭

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