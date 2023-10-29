中谷地區雪季來臨 80號州際公路還在修

80號州際公路是加州前往內華達州的重要道路，會途經風景名勝太浩湖，圖為去年冬季風雪後的路況。（記者江碩涵／攝影）

10月25日北加中谷地區第一場大雪降在內華達山脈，導致80號州際公路許多汽車都得臨時上雪鏈，公路也開始進入冬季氣候。不過根據當地媒體KCRA3報導，由於去年冬季暴風雪，導致80號州際公路仍有大量維修工作要做，在今年冬天來臨前，這些維修工作恐怕還沒辦法準時完工。

根據KCRA3報導，10月25日北加內華達山脈地區開始降雪 ，也讓許多汽車只得靠邊暫停，趕緊上雪鏈，不過目前當地人最擔心的是，第一場大雪後，就是接連著雪季，等天氣開始更嚴重時，道路維護到底做好相關準備了沒。

從Colfax到內華達州 的80號州際公路，大規模道路工程今年8月底啟動。由於今年初冬季暴風雨期間，當地降雪量大且鏈條使用量大，工作人員確定高速公路五個路段需要進行大整修。

根據加州 交通局照片顯示，道路上多個區域出現裂縫和車痕。加州交通局發言人林德（Jeremy Linder）表示，Colfax和Alta之間的80號州際公路的重新鋪設工作已經完成，但仍有許多工作要做。

林德表示：「我們仍然有很多混凝土板需要更換，很多車痕需要填補，有些還需要打磨，其餘地點，幾乎從Alta一直到內華達州界線，都在盡可能地努力完成更多的維修工作。」

根據KCRA3報導，加州交通局為何至今道路工程尚未完成？林德回應，這是因為需要完成大量的整體維修工作，這是一段很長的路，就像一條走廊，交通局一次只能完成一個區域，總長度共分成五個不同的部分，交通局盡可能地一次勾選一個區域，並一次整修好一個區域，整修好了才能進行下一段工程。

林德告訴KCRA3，加州交通局沒有完成80號州際公路的正式時間表，加州交通局希望再有四個星期的時間可繼續進行維修，但目前尚不清楚一切是否能在冬季嚴峻天氣開始前完成。

「我沒有做好準備，就像我不知道會下雪一樣，我必須戴上雪鏈，」當地居民特拉瓦索（Travasso）說，「如果我早點知道需要雪鏈，我早就會把它們放在我的車裡。」

根據加州公路巡邏隊指出，25日當天下午2時15分左右開始，80號州際公路Kingvale和Donner Lake Interchange 之間的兩個方向都需要使用雪鏈，直到下午6時過後不久，才解除要求上雪鏈的限制。

Reno居民安德森（David Anderson）開車帶著家人沿著80號州際公路從沙加緬度往Reno方向回家，但他說他們已經做好了應對下雪天氣的準備。他表示，他的車有四輪驅動，也有雪地輪胎，全年都有，所以無論什麼時候發生，我們都很好。