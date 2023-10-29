我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人逃亡＋坐牢16年 60多歲開餐廳獲必比登

「傾一城之花，只為送一人」 李克強故居湧入哀悼民眾

中谷地區雪季來臨 80號州際公路還在修

記者江碩涵／中谷報導
80號州際公路是加州前往內華達州的重要道路，會途經風景名勝太浩湖，圖為去年冬季風雪後的路況。（記者江碩涵／攝影）
80號州際公路是加州前往內華達州的重要道路，會途經風景名勝太浩湖，圖為去年冬季風雪後的路況。（記者江碩涵／攝影）

10月25日北加中谷地區第一場大雪降在內華達山脈，導致80號州際公路許多汽車都得臨時上雪鏈，公路也開始進入冬季氣候。不過根據當地媒體KCRA3報導，由於去年冬季暴風雪，導致80號州際公路仍有大量維修工作要做，在今年冬天來臨前，這些維修工作恐怕還沒辦法準時完工。

根據KCRA3報導，10月25日北加內華達山脈地區開始降雪，也讓許多汽車只得靠邊暫停，趕緊上雪鏈，不過目前當地人最擔心的是，第一場大雪後，就是接連著雪季，等天氣開始更嚴重時，道路維護到底做好相關準備了沒。

從Colfax到內華達州的80號州際公路，大規模道路工程今年8月底啟動。由於今年初冬季暴風雨期間，當地降雪量大且鏈條使用量大，工作人員確定高速公路五個路段需要進行大整修。

根據加州交通局照片顯示，道路上多個區域出現裂縫和車痕。加州交通局發言人林德（Jeremy Linder）表示，Colfax和Alta之間的80號州際公路的重新鋪設工作已經完成，但仍有許多工作要做。

林德表示：「我們仍然有很多混凝土板需要更換，很多車痕需要填補，有些還需要打磨，其餘地點，幾乎從Alta一直到內華達州界線，都在盡可能地努力完成更多的維修工作。」

根據KCRA3報導，加州交通局為何至今道路工程尚未完成？林德回應，這是因為需要完成大量的整體維修工作，這是一段很長的路，就像一條走廊，交通局一次只能完成一個區域，總長度共分成五個不同的部分，交通局盡可能地一次勾選一個區域，並一次整修好一個區域，整修好了才能進行下一段工程。

林德告訴KCRA3，加州交通局沒有完成80號州際公路的正式時間表，加州交通局希望再有四個星期的時間可繼續進行維修，但目前尚不清楚一切是否能在冬季嚴峻天氣開始前完成。

「我沒有做好準備，就像我不知道會下雪一樣，我必須戴上雪鏈，」當地居民特拉瓦索（Travasso）說，「如果我早點知道需要雪鏈，我早就會把它們放在我的車裡。」

根據加州公路巡邏隊指出，25日當天下午2時15分左右開始，80號州際公路Kingvale和Donner Lake Interchange 之間的兩個方向都需要使用雪鏈，直到下午6時過後不久，才解除要求上雪鏈的限制。

Reno居民安德森（David Anderson）開車帶著家人沿著80號州際公路從沙加緬度往Reno方向回家，但他說他們已經做好了應對下雪天氣的準備。他表示，他的車有四輪驅動，也有雪地輪胎，全年都有，所以無論什麼時候發生，我們都很好。

加州 內華達州 降雪

上一則

APAPA助力 東西岸推動多項亞裔法案

下一則

新希望華人關懷基金會 慶10周年

延伸閱讀

萬聖節安全討糖 先搜尋性犯罪者住哪

萬聖節安全討糖 先搜尋性犯罪者住哪
6100萬元補助過關 加州聖荷西平價住宅開工了

6100萬元補助過關 加州聖荷西平價住宅開工了
萬聖節家長提示 孩子討糖防性侵犯

萬聖節家長提示 孩子討糖防性侵犯
加州公寓月租 高出全美43% 聖地牙哥Carlsbad市4年暴增44%

加州公寓月租 高出全美43% 聖地牙哥Carlsbad市4年暴增44%
加州中小學課間強制休息30分鐘 禁教師藉懲罰設限

加州中小學課間強制休息30分鐘 禁教師藉懲罰設限

熱門新聞

北加州Airbnb房東傑姆澤公寓因房客堵塞馬桶，整個屋子遭水淹，損失慘重。（ABC 7）

Airbnb房客堵塞馬桶「水淹15個小時」北加衰房東損失30萬元

2023-10-22 21:13
因建築設計受到歡迎的Crocker Galleria 購物中心，只剩下三家租戶，商場內人煙稀少。（記者李怡╱攝影）

舊金山市中心購物中心 Crocker Galleria只剩下三租戶

2023-10-23 22:25
今年美國鼠患最嚴重的城市年度名單，舊金山排名第五。（Unsplash）

全美鼠患最嚴重城市 舊金山排第5 沙加緬度居第33

2023-10-25 02:12
由於認定Cruise無人駕駛計程車對公共安全構成威脅，加州車管局決定吊銷其營業執照。（美聯社）

威脅公安 金山Cruise無人計程車遭加州車管局吊銷營業執照

2023-10-25 02:20
震源中心位於舊金山國際機場附近。（翻攝自美國地質調查局）

灣區突發4.0級地震 震央位於機場附近

2023-10-27 22:16
本周加州多地將迎來冰點氣溫。（國家氣象局）

本周灣區降溫迎惡劣天氣 可能影響市民戶外活動

2023-10-23 02:19

超人氣

更多 >
「六人行」馬修派瑞洛杉磯家中浴缸溺斃 享年54歲

「六人行」馬修派瑞洛杉磯家中浴缸溺斃 享年54歲
湯唯被問是否願再接像「色戒」裸露戲 回應了一個字

湯唯被問是否願再接像「色戒」裸露戲 回應了一個字
真相大白 湯姆克魯斯演不了「鋼鐵人」的理由是…

真相大白 湯姆克魯斯演不了「鋼鐵人」的理由是…
中美直飛客運航班增至每周70班 關係改善訊號現

中美直飛客運航班增至每周70班 關係改善訊號現
婚變？陳曉染金髮 懶理外界傳言

婚變？陳曉染金髮 懶理外界傳言