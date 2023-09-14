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加州發布治理看板 強化抵禦山火

記者徐蓓蓓／灣區報導
「州長山火和森林防禦行動隊 」發布的「跨機構治理看板」的beta版。（「州長野火和森林防禦行動隊 」網站截屏）
「州長山火和森林防禦行動隊 」發布的「跨機構治理看板」的beta版。（「州長野火和森林防禦行動隊 」網站截屏）

得益於及時的降雨和有利的風向，去年是加州山火火情相對溫和的一年。冬春季連綿的雨雪早早終結了山火季，還一舉紓緩了2020年來日益嚴重的旱情。然而暑熱未消，新一季的山火已經開始肆虐。

上周中，巴洛阿圖市Keys小學二年級的老師Kiri就開始覺得喉嚨不適。雖然天空看上去藍天白雲，呼吸道敏感的她已經感受到在俄勒岡和北加州邊境燃燒的山火帶來的影響了。因為風向的關係，北部山火的煙塵被吹到了沙加緬度和舊金山灣區

一項對灣區過去10年空氣質量的研究顯示，山火是影響到以PM2.5為代表的灣區空氣污染物指數的主要因素。PM2.5因為顆粒微小，難以覺察，但卻可以潛伏在肺部組織甚至進入血液中，造成心臟病發作、哮喘，削弱肺功能甚至影響兒童肺部發育，長期吸入會導致慢性呼吸疾病甚至肺癌。

目前北加州最大的山火是史密斯河山火 （Smith River Complex)。這起山火在8月15日由雷擊引起，已經燒毀了超過8萬5000畝土地。目前只大約19%的火勢得到了控制。另有4起山火在北加其他地區肆虐，火勢得到不同程度的控制。

為更好應對新一季山火，「州長山火和森林防禦行動隊」 （the Governor's Wildfire and Forest Resilience Task Force) 日前第一次發布了「跨機構治理看板」 （interagency treatment dashboard)，可以顯示加州境內的州及聯邦森林和土地上預防山火的狀況，通過一站式數據服務，整合十餘間機構的防災工作，提高抵禦山火的能力。

美國森林服務地區林務員依柏利恩 （Jennifer Eberlien）說：「看板為機構和社區間的合作提供了一個新的工具。用這樣的方式共享工程信息，使得我們可以協調大規模地面調度，重建和加強生態系統抵禦災害能力。」

圖為加州馬里布海灘山火過境後的景象。（記者徐蓓蓓／攝影）
圖為加州馬里布海灘山火過境後的景象。（記者徐蓓蓓／攝影）
圖為加州馬里布海灘山火過境後的景象。（記者徐蓓蓓／攝影）
圖為加州馬里布海灘山火過境後的景象。（記者徐蓓蓓／攝影）

山火 加州 灣區

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