美食樂園／自製Shishito Gremolata 海鮮牛排都適合

烤蝦佐Shishito Gremolata。（取自Feast Local網站）

義大利 醬汁gremolata使用切碎的檸檬皮，與大蒜、巴西 利（parsley）混合，清爽口味適合海鮮。但是當搭配了日本原生青椒「獅子唐辛子」（shishito）後，不但適合海鮮，還跟牛排非常搭。因為方法簡單，外面吃不到時，也可以在家DIY。

牛排專家Brad Prose出過一本書「Chiles and Smoke」，裡面就詳細介紹了Shishito Gremolata的做法。在講配法前，先說一下口感，橙縣 紀事報與美食平台Feast Local都說，獅子唐辛子搭配上gremolata後非常適合燒烤後的食材，搭配干貝、烤蝦、鮭魚，或是烤過的牛排與尖角沙朗（tri-tip），都能引人食指大動。

但是要注意的一點是，獅子唐辛子（唐辛子即日文的辣椒）帶有甜味，一般不會太辣，只是偶爾而會出現特辣的怪胎，因此DIY時最好先試過再端上桌。另外，做好的Shishito Gremolata可以保存三天，因此可以預先做好放冰箱。

材料：20根獅子唐辛子，1/2匙的切碎巴西利，1瓣的切碎大蒜，1/2匙的檸檬皮，3匙的檸檬汁，1匙的切碎紅蔥，3匙的橄欖油，適量的鹽與黑胡椒，另外可以視口味搭配適量的碎胡桃。

作法：

1・串烤獅子唐辛子，每一面各兩分鐘，合計六分鐘，整個都有點焦後放涼。

2・除去莖與籽後，將青椒切碎，以大碗拌勻青椒與巴西利、大蒜、檸檬皮與汁、紅蔥、橄欖油。