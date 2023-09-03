我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「卡車司機」月薪萬元不再 華人司機紛紛轉行

副手找林志玲？郭台銘發言人：已在找人 尊重對方隱私

美食樂園／自製Shishito Gremolata 海鮮牛排都適合

編譯胡立宗／綜合報導
烤蝦佐Shishito Gremolata。（取自Feast Local網站）
烤蝦佐Shishito Gremolata。（取自Feast Local網站）

義大利醬汁gremolata使用切碎的檸檬皮，與大蒜、巴西利（parsley）混合，清爽口味適合海鮮。但是當搭配了日本原生青椒「獅子唐辛子」（shishito）後，不但適合海鮮，還跟牛排非常搭。因為方法簡單，外面吃不到時，也可以在家DIY。

牛排專家Brad Prose出過一本書「Chiles and Smoke」，裡面就詳細介紹了Shishito Gremolata的做法。在講配法前，先說一下口感，橙縣紀事報與美食平台Feast Local都說，獅子唐辛子搭配上gremolata後非常適合燒烤後的食材，搭配干貝、烤蝦、鮭魚，或是烤過的牛排與尖角沙朗（tri-tip），都能引人食指大動。

但是要注意的一點是，獅子唐辛子（唐辛子即日文的辣椒）帶有甜味，一般不會太辣，只是偶爾而會出現特辣的怪胎，因此DIY時最好先試過再端上桌。另外，做好的Shishito Gremolata可以保存三天，因此可以預先做好放冰箱。

材料：20根獅子唐辛子，1/2匙的切碎巴西利，1瓣的切碎大蒜，1/2匙的檸檬皮，3匙的檸檬汁，1匙的切碎紅蔥，3匙的橄欖油，適量的鹽與黑胡椒，另外可以視口味搭配適量的碎胡桃。

作法：

1・串烤獅子唐辛子，每一面各兩分鐘，合計六分鐘，整個都有點焦後放涼。

2・除去莖與籽後，將青椒切碎，以大碗拌勻青椒與巴西利、大蒜、檸檬皮與汁、紅蔥、橄欖油。

3・將海鮮或牛排烤熟，放上適量的Shishito Gremolata後就可以上菜了。

牛排佐Shishito Gremolata。（取自Primal Wellness...
牛排佐Shishito Gremolata。（取自Primal Wellness網站）

巴西 義大利 橙縣

上一則

徐安創辦金山首家美中雙文化學校

延伸閱讀

智商稅? 上海民眾用輻射檢測儀對準大閘蟹、女兒肚皮 傻眼了

智商稅? 上海民眾用輻射檢測儀對準大閘蟹、女兒肚皮 傻眼了
南韓民眾擔憂日本核汙水影響 尹錫悅不滿意度創數月新高

南韓民眾擔憂日本核汙水影響 尹錫悅不滿意度創數月新高
搶芭比熱潮 小吃店特製粉紅色起司牛排三明治沾醬熱賣

搶芭比熱潮 小吃店特製粉紅色起司牛排三明治沾醬熱賣
日相岸田大啖福島生魚片 讚「安全又美味」

日相岸田大啖福島生魚片 讚「安全又美味」
抵制日本料理害到自己？中媒揭：其實食材大多是中國產

抵制日本料理害到自己？中媒揭：其實食材大多是中國產

熱門新聞

華人在機場乘坐飛機，連續兩次遭遇工作人員索要小費，差點因此耽誤登機。（受訪者供圖）

華人機場兩次遭「小費攻擊」 被廣播瘋狂點名

2023-08-31 20:16
此為方女士和先生此前存入的支票收據。（受訪者供圖）

華人灣區存支票 1000元不翼而飛 來回溝通5次BOA才願返還

2023-08-31 01:24
100多人從30日凌晨開始在舊金山聯合廣場排隊，搶購斯沃琪（Swatch）限量版手表。（取自Swatch官網）

搶購Swatch限量表 100多人徹夜在聯合廣場排隊

2023-08-31 02:14
華人在機場乘坐飛機，連續兩次遭遇工作人員索要小費，差點因此耽誤登機。（受訪者供圖）

華人機場2遭「小費攻擊」 耽誤時間 被廣播瘋狂點名

2023-09-01 02:20
Baekjeong的烤牛舌。（取自Yelp）

人氣韓式烤肉店進軍灣區 有人願排6小時吃它

2023-08-26 02:18
Cedar Viaduct實際完工的路段。（取自加州高速鐵路管理局網站）

金山、洛城高鐵工程進度龜速 拖15年還在蓋

2023-08-28 01:28

超人氣

更多 >
湘男尋親回家 才知母親找人冒充自己30年…背後原因令人鼻酸

湘男尋親回家 才知母親找人冒充自己30年…背後原因令人鼻酸
中國男籃世界盃慘敗 姚明場邊觀賽「氣到臉變形」

中國男籃世界盃慘敗 姚明場邊觀賽「氣到臉變形」
盡早儲蓄好處多 從25歲開始存錢 退休資產可達100萬美元

盡早儲蓄好處多 從25歲開始存錢 退休資產可達100萬美元
甄妮自爆「港姐曾是我家小三」 當年報導竟指向她

甄妮自爆「港姐曾是我家小三」 當年報導竟指向她
華人博士生下毒後 鄰居一家枕頭、排水孔上全是掉髮

華人博士生下毒後 鄰居一家枕頭、排水孔上全是掉髮