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報告：灣區科技業裁員 非科技員工吞苦果

編譯組／聖荷西綜合電
最新報告顯示，灣區科技業裁員主要影響的是非科技員工。（美聯社）
最新報告顯示，灣區科技業裁員主要影響的是非科技員工。（美聯社）

本周發布的一份新報告指出，灣區就業市場受到的大規模科技裁員，主要影響的是那些當地裁員公司的非科技類員工。

商業地產公司「世邦魏理仕」（CBRE）的最新報告認為，灣區是全美科技人才最集中的地區，該報告重新審視了困擾灣區經濟超過18個月的科技裁員的實質性影響。

世邦魏理仕最新發布的 「科技人才評分」（Scoring Tech Talent）報告指出：「即使科技行業的韌性在2022年經受住了考驗，灣區仍以其最大的科技人才勞動力儲備及最多的科技職位數量，繼續領跑美國市場。」

報告首次對主要科技地區的工資進行了研究和比較，發現灣區仍是全美科技工作者工資最高的地區。2021年，灣區科技人員的年平均工資為18萬5425元，西雅圖為17萬2009元，波士頓為12萬1794元。

新報告還對灣區科技行業裁員的性質進行了整體評估。裁員潮始於2022年初。世邦魏理仕科技與媒體業務部執行副總裁謝潑德（Chris Shepherd）說：「灣區許多科技雇主放緩了招聘速度，並進行裁員，但大多數裁員影響到的是營銷、財務和招聘等非科技類崗位。」

從2022年1月到2023年7月中旬，在略多於18個月的時間裡，科技公司透露計劃在灣區裁員2萬6000多人。盡管裁員規模巨大，但科技公司似乎是在用手術刀而不是屠刀來裁減員工和重新分配員工。謝潑德說：「許多公司保留住了他們的工程人才。」

此外，有跡象表明，灣區一直處於停滯狀態的技術行業正在採取初步措施，以期擁有更多有前途的領域。

謝潑德說：「我們看到新的初創公司不斷湧現，這是我們正在進入一個新周期的潛在跡象。除了為員工創造有吸引力的辦公室體驗外，招聘和留住科技人才仍然是許多公司的首要任務。」

世邦魏理仕的報告指出，可以認為科技公司已經在重新部署資源。其科技洞察中心執行董事亞蘇科奇（Colin Yasukochi）說：「對人工智能的風險投資資金激增，這是科技未來發展的一個積極指標。」

灣區 裁員 人工智能

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