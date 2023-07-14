聖市警方逮4嫌犯 查獲非法大麻屋

周一深夜，聖他克拉拉市警方接到報警後，趕往一處空置住所，在外面發現停一輛汽車內有幾株大麻植物。（取自聖塔克拉拉市警方臉書）

聖他克拉拉市警方在檢查一處空置房屋的可疑活動時，發現非法大麻 種植行為，並最終逮捕了四人。

聖他克拉拉市警方在臉書 上發帖稱，10日（周一）深夜，接到關於一處空置住所可疑活動的報警電話。警員趕到現場後，發現停在住宅前的一輛汽車內有幾株大麻植物。

警方拘留了四名準備從房屋離開的人士，並獲得對該住所的搜查令。進入後，發現該房屋已被改造成大型非法大麻種植園。警方當場查獲了384棵成熟的大麻植物、兩磅蘑菇、秤和乾大麻。

聖他克拉拉縣的大麻根除小組（Marijuana Eradication Team）協助妥善處理了大麻植物。被拘留四人被正式逮捕，並被關押在聖他克拉拉縣主監獄 。嫌疑人身份尚未披露。