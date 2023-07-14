聖市警方逮4嫌犯 查獲非法大麻屋
聖他克拉拉市警方在檢查一處空置房屋的可疑活動時，發現非法大麻種植行為，並最終逮捕了四人。
聖他克拉拉市警方在臉書上發帖稱，10日（周一）深夜，接到關於一處空置住所可疑活動的報警電話。警員趕到現場後，發現停在住宅前的一輛汽車內有幾株大麻植物。
警方拘留了四名準備從房屋離開的人士，並獲得對該住所的搜查令。進入後，發現該房屋已被改造成大型非法大麻種植園。警方當場查獲了384棵成熟的大麻植物、兩磅蘑菇、秤和乾大麻。
聖他克拉拉縣的大麻根除小組（Marijuana Eradication Team）協助妥善處理了大麻植物。被拘留四人被正式逮捕，並被關押在聖他克拉拉縣主監獄。嫌疑人身份尚未披露。
聖他克拉拉市警方在臉書貼文中指出，非法大麻種植者經常在植物上使用有毒化學物質，如未經批准用於農作物的危險殺蟲劑、殺菌劑和除草劑，導致大麻產品受到污染，對公眾健康構成嚴重威脅。非法大麻種植還因其火災隱患而危害社區，特別是當種植者非法接入電線或使電路過載以支持其運營時。使用大功率燈、加熱器和其他設備，會增加電氣火災的風險，危及附近的住宅。
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