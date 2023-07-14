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史大研究：灣區人腸道菌種 比遊牧民族少一半

編譯組／綜合報導

根據史丹福大學研究小組最新一項研究報告，灣區民眾體內腸道所含菌種，大約只有坦桑尼亞北方偏遠地區狩獵遊牧民族的一半。現代人體類菌種稀少原因，可能與飲食習慣與生活方式有關。

至於現代人體內失去的菌類有什麼功能？目前仍無法確認。然而科學家指出，人體內複雜的菌種生態有協助消化、組合維生素、增加免疫力等功能。

這篇報告發表於「細胞」(Cell) 科學月刊。報告共同作者桑尼伯格 (Justin Sonnenburg) 指出，研究顯示，在工業化影響下，現代人腸道內菌種受到強大衝擊，人類演化過程中絕大部分時期體內所產生的菌種，現在已不復存在了。

其中差別為何？根據這項報告，數十名灣區志願者體內產生的糞便，經分析過後僅發現277種菌類。相較之下，坦桑尼亞中央大峽谷的哈茲達 (Hazda) 遊牧民族，體內糞便含有730種菌類。哈茲達人是非洲目前殘存的狩獵遊牧民族。

史丹福研究團隊亦發現，喜馬拉雅山脈地區的尼泊爾居民體內含有317種至436種菌類，高出現代人體內菌種甚多。

人類從飲水、食物、土壤中取得不同菌類。至於現代人體內為何菌種相對稀少，科學家仍無法提出適當答案。桑尼伯格指出，工業化過程期間，民眾生活飲食習慣改變，習慣食用低纖維食品，這可能是造成現代人體內菌種稀少的原因之一。

桑尼伯格為史丹福大學醫學院微生物與免疫學教授。他指出，西方式飲食習慣與現代科學的確解決許多民生問題。如加工過後食品方便食用，抗生素能治療許多致命性傳染疾病。然而同時間內，這些加工食物與抗生素可能影響到腸道菌種。這些菌種有些可能相當重要，具有維護身體健康功能。

桑尼伯格表示，對有關發酵食品的初步研究顯示，發酵食品如酸奶 (yogurt) 、韓國泡菜 (kimchi) 、酸菜 (sauerkraut)，以及康普茶 (kombucha) 所含的微生物菌種，可能有助益於腸道健康。

科學家並不建議現代人必須重新獲得祖先體內的菌種。桑尼伯格表示，目前無法得知現代人失去的菌類是好是壞。首先必須充分理解，人類生活在目前工業環境下，需要什麼樣的適當菌種。

史丹福大學 灣區 醫學

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