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影響力論壇聚焦氫能 7/17線上線下同步

記者葛歆睿／南灣報導
「影響力論壇：環境科學視角—以氫能為未來動力」（Impact Talk: Climate Tech Perspectives: Powering our Future with Hydrogen）活動，將於線上與線下同時舉行。（活動主辦方提供）
「影響力論壇：環境科學視角—以氫能為未來動力」（Impact Talk: Climate Tech Perspectives: Powering our Future with Hydrogen）活動，將於線上與線下同時舉行。（活動主辦方提供）

潔淨能源是近年氣候變遷的重要議題，氫能是否能成為未來替代能源的主流？由影響力社團早安矽谷（Good Morning Silicon Valley Association）主辦、美西玉山（Monte Jade West）和新加坡全球聯網（Singapore Global Network）協辦的「影響力論壇：環境科學視角—以氫能為未來動力」（Impact Talk: Climate Tech Perspectives: Powering our Future with Hydrogen）活動，將於線上與線下同時舉行。

此次活動將從氫能新創公司以及能源投資者的不同角度為氫能源未來把脈。主講人Nulyzer公司共同創辦人兼執行長武逢平（Fangping Wu)，在潔淨能源和碳領域擁有超過10年的經驗，曾在一家英國基金管理公司擔任資深經理，之前曾管理中國和東南亞的多個碳交易項目。武逢平是美國北卡大學工商管理碩士（MBA），北京林業大學碩士。

另一位主講人古森斯(Ehren Goossens)，是日本特殊陶業株式會社（Niterra Group）旗下Venture Lab Niterra Group的創投創建者，專注於能源和環境領域創投。他曾創辦小型管理諮詢公司，之前於北京彭博新能源財經分析師，曾任紐約彭博新聞社記者，專注於能源議題報導。他是特拉維夫大學管理碩士，紐約福特漢姆大學經濟學學士，並曾於清華大學學習漢語。

Acorn Pacific Ventures助理投資廖俊哲此次擔任引言人，為GMSV活動企劃，他曾任北京一家C輪初創公司in-deco的營銷總監，以及Bebit Management Consulting管理顧問。他是哥倫比亞大學國際金融、經濟和環境政策碩士學位，就學期間為哥大影響力投資社團社長，擁有國立政治大學外交學士學位。

環境科技（Climate Tech）在近五年成為全球關注的技術與投資領域，全球各國政府與金融機構相繼承諾減碳、並設定净零（net-zero）目標。環境科技已逐漸成為科技行業的主要細分領域之一。美國政府支持傳統低效且高汙染能源設備轉型、碳捕捉及存儲技術等。

氫已成為一種改變遊戲規則的解決方案，具有徹底改變多個行業的巨大潛力。本次活動匯聚了來自氫能領域的投資者和創業者，將深入研究氫技術在應對氣候變化挑戰、變革、機會和潛力。

論壇時間：7月17日（周一）晚6時30分，地點：工研院 ITRI, 2880 Zanker Road, #103, San Jose。活動免費，需要提前註冊：https://www.eventbrite.com/e/664968226867。

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