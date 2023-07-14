影響力論壇聚焦氫能 7/17線上線下同步

「影響力論壇：環境科學視角—以氫能為未來動力」（Impact Talk: Climate Tech Perspectives: Powering our Future with Hydrogen）活動，將於線上與線下同時舉行。（活動主辦方提供）

潔淨能源是近年氣候變遷的重要議題，氫能是否能成為未來替代能源的主流？由影響力社團早安矽谷（Good Morning Silicon Valley Association）主辦、美西玉山（Monte Jade West）和新加坡 全球聯網（Singapore Global Network）協辦的「影響力論壇：環境科學視角—以氫能為未來動力」（Impact Talk: Climate Tech Perspectives: Powering our Future with Hydrogen）活動，將於線上與線下同時舉行。

此次活動將從氫能新創公司以及能源投資 者的不同角度為氫能源未來把脈。主講人Nulyzer公司共同創辦人兼執行長武逢平（Fangping Wu)，在潔淨能源和碳領域擁有超過10年的經驗，曾在一家英國基金管理公司擔任資深經理，之前曾管理中國和東南亞的多個碳交易項目。武逢平是美國北卡大學工商管理碩士（MBA），北京 林業大學碩士。

另一位主講人古森斯(Ehren Goossens)，是日本特殊陶業株式會社（Niterra Group）旗下Venture Lab Niterra Group的創投創建者，專注於能源和環境領域創投。他曾創辦小型管理諮詢公司，之前於北京彭博新能源財經分析師，曾任紐約彭博新聞社記者，專注於能源議題報導。他是特拉維夫大學管理碩士，紐約福特漢姆大學經濟學學士，並曾於清華大學學習漢語。

Acorn Pacific Ventures助理投資廖俊哲此次擔任引言人，為GMSV活動企劃，他曾任北京一家C輪初創公司in-deco的營銷總監，以及Bebit Management Consulting管理顧問。他是哥倫比亞大學國際金融、經濟和環境政策碩士學位，就學期間為哥大影響力投資社團社長，擁有國立政治大學外交學士學位。

環境科技（Climate Tech）在近五年成為全球關注的技術與投資領域，全球各國政府與金融機構相繼承諾減碳、並設定净零（net-zero）目標。環境科技已逐漸成為科技行業的主要細分領域之一。美國政府支持傳統低效且高汙染能源設備轉型、碳捕捉及存儲技術等。

氫已成為一種改變遊戲規則的解決方案，具有徹底改變多個行業的巨大潛力。本次活動匯聚了來自氫能領域的投資者和創業者，將深入研究氫技術在應對氣候變化挑戰、變革、機會和潛力。

論壇時間：7月17日（周一）晚6時30分，地點：工研院 ITRI, 2880 Zanker Road, #103, San Jose。活動免費，需要提前註冊：https://www.eventbrite.com/e/664968226867。