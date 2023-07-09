加州教育廳長瑟蒙德 擬競選州長

州教育廳長瑟蒙德（前左）表示，打算加入競選角逐。圖為他此前在屋崙參加球星捐助活動。（記者劉先進／攝影）

州長紐森 第二任任期屆滿後，席位將空出，預計屆時州長競選大戰將非常激烈。根據KCRA報導，州教育 廳長瑟蒙德（Tony Thurmond）也表示，打算加入競選角逐。他在推特上發表聲明，解釋宣布打算競選州長的原因，並表示，已經成立了一個委員會，開始探索競選的過程。

加州 州長只允許最多擔任兩屆，這意味著現任州長紐森在2027年1月4日任期屆滿，不能再參選。截至目前，還沒有太多的人宣布會逐鹿州長一職。現任副州長康伊蓮（Eleni Kounalakis）是唯一正式發起競選的人。曾擔任州主計長余淑婷（Betty Yee）表示，打算競選州長。州檢察長邦塔（Rob Bonta）也說正在認真考慮參選，但目前看來，他並沒有申請競選州長的意向。

瑟蒙德在推特上的聲明說：「現在我完全專注於我作為教育廳長的工作，從對付想要禁書的MAGA極端分子，到捍衛課堂上的老師和學生，對抗對我們民主的不斷攻擊。但加州的工薪階層，需要州政府同心協力，解決問題。作為一個從小失去父母的非裔和拉丁裔兒童，我在貧困中長大，與許多加州人每天面臨的鬥爭一樣。這就是為何我甘願奉獻職業生涯，為了孩子們的更光明的未來。接下來的幾個月，我會認真考慮在2026年參選州長的可能性。我已經成立了一個委員會，開始探索競選的過程。」

州務卿的網站顯示，瑟蒙德提交了一份競選加州州長的意向性聲明。