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沙加緬度縣法院周邊遍布遊民 法官促市長出手

記者劉先進／沙加緬度報導
在沙加緬度法院外，遊民對他們進行語言和身體攻擊，露天燃燒營火，裸露身體，進行公共性行為，人行道上大小便。導致法官寫信給市長求助。（電視新聞截圖）
在沙加緬度法院外，遊民對他們進行語言和身體攻擊，露天燃燒營火，裸露身體，進行公共性行為，人行道上大小便。導致法官寫信給市長求助。（電視新聞截圖）

沙加緬度縣高等法院法官鮑曼（Michael Bowman）、亞裔地檢長西恩·何（Thien Ho）最近分別致信沙加緬度市長斯特恩伯格（Darrell Steinberg）和市議員瓦倫祖拉（Katie Valenzuela），希望解決市中心法院周邊的遊民問題。鮑曼說，縣法院的雇員、律師、陪審員、證人和公眾都不安全，因為在法院外，遊民對他們進行語言和身體攻擊、露天燃燒營火、裸露身體、進行公開性行為、人行道上大小便。

鮑曼在信中說，沙加緬度市中心的法院設施周圍，情況令人沮喪。出庭的公眾成員、雇員被迫在法院外遭遇遊民。遊民的行為，包括但不限於身體和言語攻擊、公開性行為、露天燃燒營火、裸體、在人行道上大小便。法院的保安人員每天將那些與法院無關的遊民趕出法院，法院運營團隊須定期清除入口處和地面上的糞便和其他廢物。

鮑曼說，法院的責任是伸張正義。然而，每天都有越來越多的人擔心，設施周圍的條件阻礙這一點。當來到法院對受害者、證人甚至陪審員來說本身就是一場審判時，獲得正義的機會受到了威脅。同樣，當員工因為擔心安全而無法離開大樓去散步，或通過與同事共進午餐或逛農貿市場來支持當地企業時，公共服務也受到威脅。「我謹代表法院、使用我們服務的數千人及416名員工，懇請警局在市區的法院所在地、陪審團和員工停車場附近增加警力，並對違反法規的行為進行執法。更重要的是，希望法院周圍不斷增加的遊民，能得到迫切需要的服務和支持。」

西恩·何在信中表示，作為第四區的代表，請求立即協助解決圍繞Gordon D. Schaber法院的重要公共安全問題，正式要求對違反城市法規和條例的行為進行持續執法。 在過去的12個月中，辦公室記錄86起發生在辦公室及其周圍的事件，往往涉及遊民個人。例如：一名年輕的副檢察官在從法庭返回時，被一名遊民搭訕並擊打頭部。一名女檢察官，收到威脅和仇恨性的種族歧視。一名男子在辦公室對面暴露了他的生殖器。有男子拿著錘子進入辦公室的大廳。在法院停車場內和附近的遊民營地，正在增加。這些事件還不包括每天暴露的糞便、尿液、破碎的家具和垃圾。一些人行道無法通行，因為一排排的帳篷和其他物品擋路。

亞裔地檢長西恩·何寫信說，希望注重法院的重要公共安全問題，正式要求對違反城市法規...
亞裔地檢長西恩·何寫信說，希望注重法院的重要公共安全問題，正式要求對違反城市法規和條例的行為進行持續執法。（取自https://www.thienho.org/）

為解決遊民住房問題，沙加緬度提供露天房車，微型遊民屋、安全的露營區，翻新的汽車旅館，但遊民人口還是在增長。

沙加緬度市長斯特恩伯格表示，優先事項將是清理地檢長辦公室和法院周圍的營地。（取自...
沙加緬度市長斯特恩伯格表示，優先事項將是清理地檢長辦公室和法院周圍的營地。（取自市府官網）

KCRA 3報導說，市長辦公室發表聲明回應說：「主審法官和地檢長是對的。我正在與城市經理合作，最遲在兩周內開放米勒公園安全營地。第一個優先事項將是解決地檢長辦公室和法院周圍的營地，這些地區將被清理。」

他希望授權城市經理選擇新的安全場地，不需要經過議會批准，以便為無家可歸者提供更多臨時、安全的露營或停車場所，且行動更快。目標是建立和運行多達20個新的安全場地，最好在幾個月內完成，以便為大約3600人提供安全的露營或停車場所。

遊民 檢察官 種族歧視

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