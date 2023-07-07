聖縣提供退伍軍人一站式免費服務

聖他克拉拉縣首屆「Stand Down」將於7月8日上午9時至下午5時，7月9日上午10時至下午3時舉行，為所有合資格退伍軍人提供免費服務、用品、醫療護理等。（聖他克拉拉縣政府提供）

聖他克拉拉縣退伍老兵服務辦公室（Office of Veterans Services，OVS）將舉辦首次「Stand Down」活動，為所有合資格退伍老兵提供免費用品、醫療護理等服務。「Stand Down」一詞，源自老兵服役結束回家且不再處於戰備狀態的情況。第一屆「Stand Down」於1988年在聖地牙哥舉行。

為期兩天的活動，將於7月8日上午9時至下午5時、7月9日上午10時至下午3時舉行，地點在Santa Clara County Fairgrounds，Fiesta Hall，344 Tully Road，San Jose。退伍老兵可以從聖縣任意一處免費搭乘VTA公共汽車和捷運往返場地。

聖他克拉拉縣多個部門、社區組織和其他退伍老兵服務機構共同合作，為退伍老兵提供一站式服務，包括理髮、食品、就業 援助、醫療和牙科檢查、心理健康資源、法律援助、服務福利 等。

「退伍老兵為我們的國家和我們所有人犧牲了一切。現在我們的工作是幫助他們退役後重新融入社會，」聖縣退伍老兵服務辦公室臨時主任豐達卡羅（Steve Fondacaro）說。「我們聚集了全縣的支持機構，舉辦了第一次Stand Down，希望社區中每一位需要幫助的退伍老兵都可以加入我們。」

加州 退伍老兵事務廳（California Veterans Affairs）和退伍老兵福利管理廳（Veterans Benefit Administration ）將派代表出席活動，現場幫助人們解決索賠問題。

聖縣第3區議員、退伍28年的前美國海軍軍人李洲曉（Otto Lee）表示，聖縣致力於幫助退伍老兵獲得來之不易的福利。他感謝所有參與舉辦退伍老兵活動的社區組織，並呼籲將其作為一年一度的活動，以便退伍老兵能夠輕鬆且方便地獲得服務。

所有退伍軍人都受邀參加本次活動，可訪問Eventbrite網站，搜索「Santa Clara County Veteran Stand Down」，或致電聖縣退伍老兵服務辦公室進行註冊：408-918-4980。