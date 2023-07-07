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李維球場刺傷事件 嫌犯落網

編譯組／聖他克拉拉6日電
李維球場墨西哥卡達足球賽刺人嫌犯落網。（電視新聞截圖）
李維球場墨西哥卡達足球賽刺人嫌犯落網。（電視新聞截圖）

李維球場（Levi's Stadium）2日一場足球比賽中發生的刺傷事件疑犯已被逮捕。事件導致一名男子受重傷。

聖他克拉拉市警方表示，29歲的加西亞-維拉紐瓦（Alejandro Garcia-Villanueva）被確認為李維球場刺傷事件的嫌疑人，沙加緬度和聖他克拉拉警察局的偵探4日在其住所被逮捕，過程中他向警察投降，沒有發生任何意外。他現在被收押在聖他克拉拉縣監獄，被指控的罪名是企圖謀殺聖荷西居民迪亞茲（Emmanuel Diaz Leal）。

周日晚上，在墨西哥和卡達（Qatar）的CONCACAF金杯賽期間，李維球場發生了大規模的鬥毆，隨後發生了刺傷事件。

殘酷的鬥毆事件發生後，聖他克拉拉警方收到了幾十個視頻、電話和圖片。公共信息官Cuong Phan警官說，來自公眾的信息幫助促成了這次逮捕。沙加緬度警局得以迅速行動，使警探在事件發生後的24小時內確定了嫌犯和相關人員的身份。

正如警方對社區的幫助表示感謝一樣，受害人迪亞茲在墨西哥對卡塔爾金杯足球賽的球迷之間的爭鬥中被刺傷後，對自己的生命得以保全表示感謝。這名30歲的男子稱，很慶幸在襲擊中，刀沒有擊中他的喉嚨或心臟。

迪亞茲說：「他沒有刺到我的致命部位，這不是上帝保佑就是運氣；因為如果他擊中我這里，我想我將無法呼吸或吞咽，而我現在可以做到這些。」

聖他克拉拉警方無法確認是否找到了打架視頻中看到的刀，僅表示調查正在進行中。現在還不知道這把武器是如何通過金屬探測器和活動現場的保安的。

「我們正在審查任何可以看到加西亞-維拉紐瓦先生如何將刀帶入體育場的錄像，」Cuong Phan警官說，「我們正在不斷評估我們的安全程序，體育場的安全團隊將進行內部調查。」

李維球場發表聲明：「我們觀眾球迷的安全是我們的最高優先事項。我們譴責周日在體育場發生的暴力行為。在與地方、州和聯邦機構的合作下，李維球場對所有活動全面採用了安全行業的最佳做法。我們定期評估我們的安全協議，並正在與聖他克拉拉警方一起進行內部調查，以確定需要改進的地方。我們感謝當地警方在活動期間和之後幾天的辛勤工作。」

李維球場的下一次活動是7月22日的另一場足球比賽。

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