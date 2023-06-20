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生化武器防禦模式 新款車避山火濃煙

編譯胡立宗／綜合報導
Tesla車款的生化武器防禦模式，可以避免煙塵進入車內。左上為Tesla，左下為一般車款，右半為外部煙霧迷漫的狀況。（取自推特@SawyerMerritt帳號）
Tesla車款的生化武器防禦模式，可以避免煙塵進入車內。左上為Tesla，左下為一般車款，右半為外部煙霧迷漫的狀況。（取自推特@SawyerMerritt帳號）

2023年6月初加拿大東部野火蔓延，隨著風勢南下的煙塵籠罩美國東北部，多地出現連白天也看不見太陽的景象。但對於經常發生山林火災的加州來說，這幅景象早已見怪不怪，因為每當山火好發季節一到，加州各處早已習慣煙霧蔽日了。不過，加州車主下次再碰到山火煙霧時，一名特斯拉車主的經驗就可以參考了，因為他靠著「生化武器防禦模式」順利避免駕駛時吸入煙塵。

這名來自紐約長島的車主在Reddit的Tesla討論區貼文，說他從沒用過生化武器防禦模式（bioweapon defense mode），也沒想過生化武器防禦模式可以這樣用，因為這個模式的超強過濾功能，雖然外面一片霧濛濛，但他在車內可以呼吸到乾淨空氣。底下來自加州的車主則說，他們早在2020年就已經體驗過了，他跟太太只有躲在車內才能稍微呼吸到乾淨空氣。

特斯拉在2016年宣布，Model X、Model S搭載生化武器防禦模式，之後Model Y也加上這項功能，並且宣稱就算出現戰爭等級的生化危機，在特斯拉裡面也是安全的。不過說穿了，所謂能夠抵擋生化武器的功能，其實也就是靠著HEPA過濾器（High-Efficiency Particulate Air）與車室正壓功能，排除掉空氣中99.97%的微粒。至於正壓功能，經歷過新冠疫情的人應該都知道，正壓病房能夠有效防止罹病者再度感染其他病症。

裝置HEPA過濾器的部分車款來自 Mercedes-Benz具備Air Balance系統的系列，以及Hyundai的 Creta、Venue，Kia的Seltos、Carnival，MG Motors ZS EV等五款，汽車網站CarTop在新冠肆虐之時就將它們推薦為「防疫好車」。至於特斯拉的生化武器防禦模式多有效，有興趣者不妨看看實測過程twitter.com/SawyerMerritt/status/1666511180913844246。

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