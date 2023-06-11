聖荷西與3工會達臨時薪資協議

聖荷西市與三個工會達成臨時協議，為265名市府雇員增加工資和帶薪假。（本報檔案照）

聖荷西 市府日前宣布，與聖荷西警察 調度員協會（San Jose Police Dispatchers’ Association，SJPDA）、建築、機械和電氣檢查員協會（Association of Building, Mechanical and Electrical Inspectors ，ABMEI）以及公園巡警協會（Peace Officer Park Ranger Association，POPRA）達成臨時協議，為三個工會加起來所代表的265名市府雇員增加工資和帶薪休假。據信，這將有助於在財政年度維持各個團隊的穩定性。

「這些協議對市政府和我們的雇員來說都是一場胜利」，市長馬漢（Matt Mahan）說。「我們希望公平對待雇員和居民，為雇員提供他們應得的工資，為居民提供他們需要的服務。」

「我的首要任務之一是招聘、雇用和留住優秀的員工隊伍。我對這些協議感到滿意，這些協議將為我們的雇員提供穩定性，」市府經理馬奎爾（Jennifer Maguire）說 ，「聖荷西市的員工積極進取、多元化、富有創新精神，並且熱衷於為社區提供重要的服務和計畫。這些協議認可了他們為社區提供的服務。」

ABMEI和SJPDA的臨時協議為期三年，POPRA的臨時協議為期四年。臨時協議的主要條款包括：2023-2024財年基本工資 增長5%；2024-2025財年基本工資增長4%；2025-2026財年基本工資增長3%；2026-2027財年POPRA基本工資增長3%；增加額外津貼，包括調整雙語工資。進行特殊薪資調整，將某些崗位推向市場，以幫助於聖荷西正在進行的人才招聘和保留工作；永久修改城市的帶薪育兒假計畫，為符合條件的員工提供最多160小時的帶薪休假。

聖荷西警察調度員協會主席湯姆林森（Mary Tomlinson）感謝與聖市進行的協作和透明的談判：「作為一個新工會，這是我們談判的第一份合同。我們要感謝聖市團隊的專業精神和透明度。在努力改善聖市公共安全基礎設施的過程中，期待著進一步的合作」。