慶祝州立公園周 2號火車頭載客行

機車工作人員。（APAPA媒體部翻攝）

加州 鐵路博物館 和基金會宣布，6月14日上午11時至下午3時，在歷史悠久的轉盤上將提供有趣的免費騎行活動。

為慶祝加州州立公園 周，這項免費活動先到先得，從中央太平洋客運站開始。小型但強大的2號火車頭，將拉著一個露天纜車，進行15分鐘的火車旅行，其中包括在機車庫門前的轉盤上旋轉幾圈。

這座歷史悠久的機車庫轉盤建於1911年，位於博物館西端的圓屋外。這是公眾第一次有機會乘坐歷史性的轉盤，這項活動旨在將鐵路轉盤和轉盤的重要性與鐵路的歷史和運營聯繫起來。

該轉盤最初由美國橋梁公司於1911年建造，供華盛頓州亞基馬的聯合太平洋公司使用，1980年安裝在老沙加緬度州立歷史公園，作為加州州立鐵路博物館圓屋的一部分。作為加州州立公園周的一部分，加州州立鐵路博物館內的其他活動包括6月14日以及16日上午11時為幼兒和學齡前兒童提供的特別故事時間，還有整個博物館的二維碼尋寶遊戲。