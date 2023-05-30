舊金山機場 2客機被迫中止降落

舊金山機場降落跑道被西南航空客機佔據，導致其他班機無法降落。此為示意圖，非文中所述的飛機。(Getty Images)

兩架客機最近在舊金山 國際機場 （San Francisco International Airport）被迫中止降落，原因是機師發現一架西南航空公司（Southwest Airlines）的飛機正徐徐滑過留給其他飛機降落的跑道。

美國聯邦航空管理局（Federal Aviation Administration）日前表示，當其他飛機直接從頭頂經過時，西南航空公司的飛機已滑離了跑道，但中止降落的決定是 「預防性的」。

「聯邦空管局對事件進行了調查，確定採取了適當的措施，以確保安全運營」，該機構說。

國家運輸安全委員會（NTSB）表示，沒有對此事進行調查。在這一事件發生之前的幾個月，飛機降落險情頻生，安全官員對此正在進行調查。其中在德州 奧斯汀2月份發生的一起事件，航空交通管制員允許兩架飛機使用同一條跑道，致使一架聯邦快遞飛機從一架西南航空飛機的上方約100呎（30米）處略過。

在本月的事件中，一架飛來的聯合航空公司（United Airlines）飛機在舊金山灣上空低飛了幾百呎（100米），然後機師發現西南航空的飛機在同一條跑道上，即決定放棄降落。

此後不久，一架入境的阿拉斯加航空公司飛機的機組人員看到同一架西南航空飛機穿過第二條平行的跑道，機師也放棄了降落。

美聯航和阿拉斯加的飛機都繞了一圈餅安全著陸。根據LiveATC.com的錄音，航空交通管制員告訴西南飛機的機組人員：「你們不應該在跑道上」。當其中一名機師試圖解釋時，管制員打斷了他，說：「我不需要爭論」。

2017年，舊金山機場曾發生過一次令人恐懼的近乎災難的事件，當時一架加拿大航空公司（Air Canada）的機師把滑行道誤認為是他們的跑道，差點降落在其他四架等待起飛的飛機上面。

儘管最近發生了一些險情，聯邦航空管理局表示，美國的空中交通繫統是安全的，並指出自2009年以來沒有發生涉及美國航空公司的致命墜機事件。

然而，對險情的擔憂導致聯邦航空局在3月份舉行了一次安全峰會。該機構本周表示，它正在投資1億元改善12個機場，以減少 「跑道入侵」的數量，即飛機或機場車輛在不應該出現的情況下出現在跑道上。舊金山國際機場未包括在內。