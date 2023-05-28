漢語橋比賽 金山區2選手挺進複賽

總領事張建敏（中）向小學組冠軍言俐睿（左）和中學組冠軍孟慧信（右）頒獎。（記者張曼琳/攝影）

第三屆「漢語橋」世界小學生中文秀和第十六屆「漢語橋」世界中學生中文比賽舊金山 賽區選拔賽，27日如期舉行，參賽學生、家長和中文學習愛好者齊聚一堂，在觀賽同時分享學習中文的樂趣。

共兩場「漢語橋」比賽在中國駐舊金山總領館的多功能廳舉行。總領事張建敏出席頒獎儀式並為冠軍選手頒獎，副總領事鄒永紅、教育 參贊唐筠在場觀賽。

經過層層選拔選出的3名小學生為美籍俄羅斯 裔的李浩文（Zakhar Likuev）、石美恩（Grace Smith）和言俐睿（Sage Houdek），3名中學生選手柯麗容（Malka Kranowski）、孟慧信（Ivana Moreno）和谷林（Marilyn Gaughran）獲邀參加比賽。

總領事張建敏在致辭中表示，中國擁有5000多年光輝燦爛的文明，選擇學習中文，既可以感受中華文明的博大精深，又可為將來自身發展帶來更多機遇。他說：「同學們既是世界的未來，也是中美關係的希望，將來要擔負起中美關係發展的大任。中美兩國都是偉大的國家，中美人民都是偉大的人民。」

張建敏還希望同學們通過學習中文，多瞭解中國的過去、現在和未來，多感受中國人民對和平與發展的渴望，多向美國人民介紹客觀、真實的中國，爭做中美友好的民問使者，為促進中美兩國民心相通做出積極貢獻。

他還透露，在他觀看比賽時，不禁回想起他自己學習英文的經歷。他認為在課堂上學習英語和真的用英文與人交流的感覺很不一樣。他讚賞參賽者的勇氣，也認為他們的努力終會有回報。他也認為，今次比賽問答環節頗有難度，他欽佩參賽者的回答，這也證明了「漢語橋」比賽具競爭性，感謝參賽者為此的付出和努力。

本次小學生中文秀以「快樂中文」 為主題，由自由演講、即興問答和才藝展示三部分組成：中學生比賽以「追夢中文，不負韶華」為主題，由自由演講、即興問答、抽題作答和才藝展示四個部分組成。