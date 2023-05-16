台灣特技團訪灣區 驚喜發現20年前表演照

石婉琦參觀僑教中心時，意外發現自己20年前在總統府前表演的照片。（石婉琦提供）

真是如同電影情節般的特別緣分。中華民國 僑務委員會美國台灣傳統周暨加拿大亞裔傳統月美加西訪問團，今年遴派「國立台灣戲曲 學院」台灣特技團一行12人到美西與加西巡演，全程共計32天。團員在灣區 除了到舊金山聯合廣場，以及聖荷西加州劇院（California Theatre）演出以外，也到金山灣區華僑文化中心參觀。在參訪僑教中心時，一位團員在看到走廊上一張中華民國國慶的歷史照片時竟然突然尖叫，因為她發現自己就在照片中，直呼「實在太巧了！」

國立台灣戲曲學院台灣特技團是當前台灣唯一隸屬於官方的專業雜技表演團體，成立於1990年。事實上，戲曲學院的前身是復興劇校與國光藝校合併而來，早年是小學五年級開始到高中的訓練，後來又增加成為十二年一貫制的戲曲人才養成學府。團員都是從小就認識，一起學習雜技表演多年的老朋友。這些特技團成員原本就經常在台灣與海外表演，無論是10月10日國慶日，或是海外宣慰僑胞促進邦誼，都有他們的身影。

成員之一的石婉琦，就是從小學習特技，多年來經常在各地演出的特技專業人士。這次在僑教中心意外看到的照片，也正好是多年前一次國慶日在總統府前表演，「我那時好像17歲吧。天呀！都要20年了，沒想到有這張照片，更沒想到會在美國這邊看到！」

石婉琦的專長廣泛，個人部分包括呼啦圈、特技車（個人、雙人、三人）、高空綢吊、高空鋼環、盤子，包含板凳面咬花等。團體搭配的專長也相當多，包含盤子（尖子）、扯鈴、男女雙人對手（尖子）、 轉毯（個人&二階）、高空雙人綢吊（女女&男女）、 雙車（三階）、排椅、散梯竿（尖子）、軟功（雙人&三人）、疊羅漢（尖子）等。這張在僑教中心展出的珍貴歷史照片，就是她與夥伴的單車疊羅漢演出。