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衛福部部長薛瑞元投書美國媒體 籲WHO納入台灣

洛杉磯訊
台灣衛生福利部部長薛瑞元在美國南加州的「燈塔媒體新聞」旗下的21家城市週報上投書，呼籲世界衛生組織及其他相關方面堅定支持將台灣納入WHO。（經文處提供）
台灣衛生福利部部長薛瑞元在美國南加州的「燈塔媒體新聞」旗下的21家城市週報上投書，呼籲世界衛生組織及其他相關方面堅定支持將台灣納入WHO。（經文處提供）

第76屆世界衛生大會將於5月21日至30日開議，台灣衛生福利部薛瑞元部長以「後疫情時代之永續健康發展」(Sustainable health development in the postpandemic era)為題，投書美國南加州「燈塔媒體新聞」旗下21家城市週報，呼籲世界衛生組織（WHO） 及相關各方堅定支持將台灣納入WHO。

薛瑞元在專文中指出，新冠肺炎疫情至今已邁入第四年，全球疫情趨緩，各國邊境逐步開放，全球衛生治理的重點已從對抗大流行，轉向疫情後之復甦，為加速實現聯合國永續發展目標，達成全人健康福祉，各國已加速努力推動因受疫情影響的各項健康永續發展目標。

專文指出，這次新冠疫情，台灣因具有完善的公衛體系及訓練有素的防疫人員，透過完善疾病監測、調查、分析等系統，竭力減緩各類傳染病疫情發生及擴散速度，於疫情發生時因超前部署、及早應變，建立完整應變模式，包括邊境嚴管、精準疫調、醫療資源配置、病患後送機制、防疫物資整備等，以等待疫苗及藥物之研發上市。加上臺灣民眾互助配合政策戴口罩、保持安全社交距離、減少出入人潮聚集處、隔離檢疫規定及接種疫苗等。台灣每百萬人口累積確診死亡率及致死率，與38個OECD國家及新加坡相較，排名第六；至少接種一劑COVID-19疫苗的覆蓋率排名第四、每百人口疫苗追加劑接種數排名第三。

在健康促進，全民均健(Health For All)方面，薛瑞元強調，台灣自1995年起，推動全民健康保險制度，並為不同人生階段的國人持續推動增進健康與預防疾病等健康促進及照護，使所有人民獲得應有健康權益。

專文指出，自2017年起，台灣已多年未受邀出席世界衛生大會，而在COVID-19大流行即將落幕、全球加速強化衛生體系的各項討論中，台灣能夠幫忙，台灣不應該被遺漏，台灣的參與，將能使世界更為健康、更為永續、更為平等。

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