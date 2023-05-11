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桑尼維爾又一商住項目 封頂

記者葛歆睿／桑尼維爾報導
位於桑尼維爾市中心的城市線（Cityline）項目二期的兩座辦公樓和住宅樓本周開始「封頂」，將在不久的未來為市中心增加新的住宅和辦公室。（記者葛歆睿／攝影）
位於桑尼維爾市中心的城市線（Cityline）項目二期的兩座辦公樓和住宅樓本周開始「封頂」，將在不久的未來為市中心增加新的住宅和辦公室。（記者葛歆睿／攝影）

位於桑尼維爾市中心的「城市線」（Cityline）建築項目二期兩座辦公樓和住宅樓本周開始封頂，將在不久的未來為市中心增加新的住宅和辦公室。

Cityline項目是一個耗時數年的混合用途項目，毗鄰桑尼維爾的傳統市中心，距離Caltrain車站大約三個街區。一期包括兩個住宅項目、Target商店、全食超市、以及AMC影院，已經投入使用。正在建設的二期包括一個名為The Martin的12層住宅，以及兩座辦七層高的辦公樓。未來三期計畫建造更多的零售、辦公、住宅、以及公園和藝術裝置。

Cityline由房地產公司Hunter Partners和北加州薩瑞斯集團（Sares Regis Group of Northern California）合作開發，希望混合地產模式能夠讓人們在市中心享受充滿活力的生活、工作和娛樂。

桑尼維爾吸引了包括谷歌、蘋果、Meta、亞馬遜和領英在內的眾多大型科技公司建造辦公中心。得益於此，Cityline一期的兩個住宅項目The Flats和Flats West，上線後在短期內就全部租完。開發商對The Martin能夠獲得同樣的成功充滿信心。

The Martin將提供479個住宅單元，設施包括游泳池和水療中心、最先進的健身中心、露台俱樂部、位於11樓的空中休息室、和總面積為3000平方呎的屋頂露台。為了打造充滿活力的街道，項目還將包括2萬9000平方呎的零售商。

但新冠肺炎疫情之後，人們習慣了遠程工作和視頻會議，員工能否返回辦公室並不明朗。因此Cityline的辦公樓能否填滿可能是一個重大挑戰。目前正在建設的兩座辦公樓各佔地28萬方呎，包括辦公、靈活空間和零售場所，總使用面積為56萬平方呎。

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