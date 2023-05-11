聖荷西挺AB645案 促裝測速攝像頭

馬漢說，雖然超速可以節省一分鐘，但遵守交通法規可以挽救生命。（記者葛歆睿／攝影）

2022年聖荷西 市有65人在交通事故中死亡，創歷史新高，甚至超過了紀錄在案的兇殺案數量。10日，聖荷西市長馬漢（Matt Mahan）、警察局長馬塔（Anthony Mata）、多位市議員和社區成員，共同呼籲支持加州 第645號眾議會法案（AB645），通過安裝測速攝像頭，敦促司機減速行駛以挽救生命。

「雖然超速可以節省一分鐘，但遵守交通法規可以挽救生命」，馬漢說 「測速安全攝像頭已經在世界各地部署多年，以確保司機將鄰居的生命放在首位。」

AB64法案由加州議會交通主席弗里德曼（Laura Freidman）提出，州眾議員李天明（Alex Lee）和伯曼（Marc Berman）聯合支持。如果獲得通過，聖荷西、洛杉磯、舊金山、長灘、屋崙和格蘭岱將開展試點項目，在學校附近、致命交通事故頻發、以及經常有非法飆車或飄移聚會的街道安裝測速安全攝像頭，直到2032年。

根據聯邦公路管理局數據，超速攝像頭可以將城市街道上的撞車事故減少54%，並將學校區域的超速行駛減少63%。

如果AB645通過，聖荷西將購買33台攝像頭。安裝之前會邀請社區參與，幫助選擇放置攝像頭的位置。

馬塔表示，警局正在與市長和市議會一起努力增加警員數量，交通執法部門也將隨之擴大。測速攝像頭將有助於針對超速違規行為的執法。

儘管有些人表達了對隱私 的擔憂，但市長馬漢表示，這些攝像頭只會拍攝靜止圖片，而且瞄準的是超速每小時11哩或以上的車輛的後牌照，不是擋風玻璃或司機的臉。此外，根據城市的數位隱私政策。如果沒有違規，拍攝的內容將僅保留5天。如果確定違規，則保留60天。

零願景特別工作組（Vision Zero Task Force）主席、第九區市議員福利（Pam Foley）指出，從2018年到2022年，超速是造成33%交通死亡的一個因素。她相信自動限速執法可以有效減慢車速，「AB 645是拯救生命的立法」。

雖然大多數超速罰款高達幾百元，但測速攝像頭的罰款將從50元起，超速越多，金額也將隨之增加。如果司機因經濟困難無力支付，市政府將提供50％-80%的罰款減免，或選擇通過社區服務支付。這些罰單的目的不是創收，而是改變和鼓勵更安全的行為。