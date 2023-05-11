我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州網購二手車 小心是偷來的、車輛產權證也是假

NBA／柯瑞飆27分 勇士主場退湖人延長戰線

聖荷西挺AB645案 促裝測速攝像頭

記者葛歆睿／聖荷西報導
馬漢說，雖然超速可以節省一分鐘，但遵守交通法規可以挽救生命。（記者葛歆睿／攝影）
馬漢說，雖然超速可以節省一分鐘，但遵守交通法規可以挽救生命。（記者葛歆睿／攝影）

2022年聖荷西市有65人在交通事故中死亡，創歷史新高，甚至超過了紀錄在案的兇殺案數量。10日，聖荷西市長馬漢（Matt Mahan）、警察局長馬塔（Anthony Mata）、多位市議員和社區成員，共同呼籲支持加州第645號眾議會法案（AB645），通過安裝測速攝像頭，敦促司機減速行駛以挽救生命。

「雖然超速可以節省一分鐘，但遵守交通法規可以挽救生命」，馬漢說 「測速安全攝像頭已經在世界各地部署多年，以確保司機將鄰居的生命放在首位。」

AB64法案由加州議會交通主席弗里德曼（Laura Freidman）提出，州眾議員李天明（Alex Lee）和伯曼（Marc Berman）聯合支持。如果獲得通過，聖荷西、洛杉磯、舊金山、長灘、屋崙和格蘭岱將開展試點項目，在學校附近、致命交通事故頻發、以及經常有非法飆車或飄移聚會的街道安裝測速安全攝像頭，直到2032年。

根據聯邦公路管理局數據，超速攝像頭可以將城市街道上的撞車事故減少54%，並將學校區域的超速行駛減少63%。

如果AB645通過，聖荷西將購買33台攝像頭。安裝之前會邀請社區參與，幫助選擇放置攝像頭的位置。

馬塔表示，警局正在與市長和市議會一起努力增加警員數量，交通執法部門也將隨之擴大。測速攝像頭將有助於針對超速違規行為的執法。

儘管有些人表達了對隱私的擔憂，但市長馬漢表示，這些攝像頭只會拍攝靜止圖片，而且瞄準的是超速每小時11哩或以上的車輛的後牌照，不是擋風玻璃或司機的臉。此外，根據城市的數位隱私政策。如果沒有違規，拍攝的內容將僅保留5天。如果確定違規，則保留60天。

零願景特別工作組（Vision Zero Task Force）主席、第九區市議員福利（Pam Foley）指出，從2018年到2022年，超速是造成33%交通死亡的一個因素。她相信自動限速執法可以有效減慢車速，「AB 645是拯救生命的立法」。

雖然大多數超速罰款高達幾百元，但測速攝像頭的罰款將從50元起，超速越多，金額也將隨之增加。如果司機因經濟困難無力支付，市政府將提供50％-80%的罰款減免，或選擇通過社區服務支付。這些罰單的目的不是創收，而是改變和鼓勵更安全的行為。

超速攝像頭的資金來自國會兩黨基礎設施法，收取的罰款也將有助於收回安裝成本。產生的收入將用於資助其他交通緩和措施。

馬塔表示，測速攝像頭將有助於針對超速違規行為的執法。（記者葛歆睿／攝影）
馬塔表示，測速攝像頭將有助於針對超速違規行為的執法。（記者葛歆睿／攝影）

聖荷西 加州 隱私

上一則

桑尼維爾又一商住項目 封頂

下一則

台灣新創揚名SelectUSA 商機大

延伸閱讀

聖荷西12日辦研討會 助小企業行銷業務

聖荷西12日辦研討會 助小企業行銷業務
賴銘琪會見 台籍短跑好手廖晏均

賴銘琪會見 台籍短跑好手廖晏均
減少交通事故 市府倡議「慢行聖荷西」

減少交通事故 市府倡議「慢行聖荷西」
聖荷西五月節慶祝「過火」 警方逮捕115人

聖荷西五月節慶祝「過火」 警方逮捕115人
南灣路怒男「家如軍火庫」 搜出40把槍、萬發子彈

南灣路怒男「家如軍火庫」 搜出40把槍、萬發子彈

熱門新聞

Meta計畫在灣區再裁員1500人。（美聯社）

Meta再裁員 灣區將砍1500人

2023-05-02 13:55
Dan Caputo 公司位於Johnston商業區內，南方即是Lathrop Way，短短0.5英哩的路段旁都是無法開發運用的河堤。（翻攝自CBS）

阻止無家可歸者紮營 沙加緬度私企花800元「買地趕人」

2023-05-07 02:15
加州很多地方房價漲幅非常劇烈。（記者李榮／攝影）

民眾：加州房價漲太快 對自住者不利

2023-05-04 02:12
透過簡訊胡亂認人，通常也都是詐騙。（記者李榮╱翻攝）

「尋豬、養豬、殺豬」 反騙志工：臉書亂加好友多為詐騙

2023-05-04 18:28
圖為位於舊金山市中心的Nordstrom商場內部。（記者李怡／攝影）

治安惡化影響經營 Nordstrom金山分店8月底關閉

2023-05-03 12:26
伍德街營地發生的火災。（屋崙消防局／提供）

屋崙伍德街無家可歸者營地 市府夷平 運走700噸垃圾

2023-05-06 02:20

超人氣

更多 >
有這6個跡象 顯示你的財務優於一般美國人

有這6個跡象 顯示你的財務優於一般美國人
常吃這8種食物 肝臟會說「謝謝你」

常吃這8種食物 肝臟會說「謝謝你」
搭郵輪 小心五大錢坑

搭郵輪 小心五大錢坑
孟晚舟老公前妻曝光 網驚呼：她倆好像 根本姊妹

孟晚舟老公前妻曝光 網驚呼：她倆好像 根本姊妹
星巴克、金頂…好市多自家品牌產品來自這些名廠

星巴克、金頂…好市多自家品牌產品來自這些名廠