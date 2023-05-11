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加州人口續減 聖縣4市反增

記者葛歆睿／聖他克拉拉縣報導
聖他克拉拉市的住房存量去年增加了2.6%，總計1370套，其中約90%是公寓大樓或其他多戶住房的形式。（記者葛歆睿／攝影）
聖他克拉拉市的住房存量去年增加了2.6%，總計1370套，其中約90%是公寓大樓或其他多戶住房的形式。（記者葛歆睿／攝影）

由於出生率下降、死亡率上升、原有居民遷往外州、新移民減少，加州人口持續下降。矽谷所在的聖他克拉拉縣大部分城市的人口也都減少了，但有四個城市是例外。

根據加州財政部的人口和住房估計報告，加州第三大城市聖荷西的人口減少了0.5%，降至95萬9256人。但同屬於聖他克拉拉縣的聖他克拉拉、蒙特賽倫諾（Monte Sereno）、吉爾洛和密爾比達市的人口卻有所增長。其中聖縣第三大城市聖他克拉拉市增長最多，達1.54%，這相當於增加了2000多人，總人口達到13萬2476。

而這四個人口增加的城市，也是聖縣住房存量增長率最高的。同時，去年也是自2008年以來全州住房總體增幅最高的一年，聖他克拉拉市的住房存量增加了2.6%，總計1370套，其中約90%是公寓大樓或其他多戶住房的形式。相比之下聖荷西市的住房存量只增加了0.5%，總計1686套。

專家認為，即使房價和租金居高不下，供求關係仍然可以推動人口增長。矽谷聯合創投（Joint Venture Silicon Valley）執行長漢考克（Russell Hancock）表示，只要建造新的住房，人們就會隨之搬來。因此要增加住房密度、利用閒置空間、建多層住宅。而聖他克拉拉市已經在這樣做了。

聖他克拉拉市的人口增長可以追溯到疫情之初。據「舊金山紀事報」報導，自2020年初以來，聖他克拉拉市是灣區人口增長最快的城市，超過5萬人。

根據報告，旁邊的桑尼維爾人口幾乎持平，減少了0.03%，而其住房存量增加了約1%。蒙特賽倫諾僅增加了28套新房屋，但對於這個富裕的小鎮來說，已經增加了2.1%，同期人口增加了1%。吉爾洛的住房供應量增加了1.7%，約306套，同期人口增加了約0.62%，達到6萬78人。密爾比達的人口僅增加了0.25%，達到8萬1067人，而住房存量增加了約0.7%。

雖然加州在過去一年中失去了約0.35%的人口，約13萬8400，但與前幾年相比下降速度有所放緩。漢考克樂觀地認為，人口下降在很大程度上與疫情有關，並且很快就會呈現不同的趨勢，部分原因是加州持續的經濟實力。「隨著矽谷經濟進入人工智能等新領域，我認為會看到經濟增長，同時伴隨人口增長。」

加州 矽谷 疫情

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