網友目擊事故肇逃 稱該路段「死亡陷阱」

網友米歇爾表示，橫穿Monterey路一直都是個死亡的陷阱。（NBC電視新聞畫面)

聖荷西 警方8日尋求公眾的幫助，調查一起發生在上周五深夜的交通肇事逃逸案件。其中一男子被撞身亡。一網友自稱目擊了該案的全過程，並記錄下肇事車輛的前三位車牌號。

案件發生5日晚11時Monterey路，一輛向西行駛的車輛撞到一位行人，司機並未停車逃離了現場。調查人員指出，事故發生後可能有第二輛車再次撞到該行人。

受害者在現場被宣告死亡。警方描述，行人正在車行道上行走，尚不清楚該行人在案發時是在橫穿馬路，還是與車輛同向行走。

案件被NBC Bay Area報導後，一位名叫加西亞（Juan García）的網友留言稱，事故發生時他就在現場。

「這一切發生得太快了，我只能記下來車牌號的前三位字母 。」加西亞說，「一位墨西哥 裔男子駕駛著黑色野馬車，車窗貼著不透光的車膜，駕駛位的車窗是打開的。他和他的朋友在車裡，闖了紅燈，並從那個可憐的人身上壓了過去。」

網友米歇爾（Joshua Watson-Mitchell）表示，橫穿該路段一直都是個死亡陷阱，路燈過於暗淡，這已經不是第一次發生這樣的事故了。

網友詹森（Melinda Jasso）表示，這應該是相同的地點發生的第三起事故。